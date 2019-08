O Honda Civic 2020 chega ao mercado com novidades. Com design renovado, o modelo passa a oferecer novos equipamentos, deixa de lado o câmbio manual e traz de volta a versão LX com a transmissão CVT. Agora quem quiser o sedã médio só o encontrará com a transmissão automática do tipo CVT, que simula sete marchas. Os preços partem de R$ 97.900 e vão até R$ 134.900.

No design, o para-choque frontal tem novo desenho e o da traseira ganhou acabamento cromado. As versões LX, EX, EXL e Touring trazem grade frontal e molduras nas laterais do para-choque com acabamento cromado, bem como novas rodas de liga leve de dez raios aro 17” com acabamento em grafite brilhante. Os modelos EXL e Touring trazem as colunas de portas em preto brilhante”.

No interior, o console central e as laterais da porta trazem novo revestimento sintético. Já nas versões EX, EXL e Touring, os bancos de couro passam a ter as opções de cor preta ou cinza, de acordo com a pintura da carroceria. As versões LX e Sport utilizam bancos de tecido. Todas as versões são equipadas com ar-condicionado automático digital, vidros elétricos com função "um toque" para subida/descida em todas as posições, sistema de áudio (cinco polegadas para a versão LX e sete polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto para demais versões) e comandos no volante.

Equipamentos

Todas as versões passam a ser equipadas com sistema de monitoramento de pressão dos pneus e, a partir o Civic Sport, recebe acendimento automático dos faróis e central multimídia com tela de 7 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay. A configuração EX ganha oito alto-falantes e retrovisor eletrocrômico.

Para o Civic EXL, a novidade foi a adição de sensor de chuva, saídas do ar-condicionado para os bancos traseiros e chave presencial, que fez com que o sedã recebesse partida por botão. Por fim, a opção topo de linha Touring passa a vir com carregador de celular por indução, assento elétrico com ajuste lombar, e sistema de som premium de 452 watts, 10 alto-falantes e subwoofer.

A versão Sport 2020 chega ao mercado por R$ 104.100 exclusivamente com a caixa CVT e recursos como central multimídia com sistemas de espelhamento para smartphones, além de um novo aerofólio traseiro, acendimento automático dos faróis, acabamentos externos em black piano e rodas de liga leve escurecidas com acabamento diamantado e visual com estilo cinco raios.

No que diz respeito a segurança, todas as versões trazem airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, sistema de partida em aclive, sistema de vetorização de torque baseado em frenagem , luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna (DRL) e lanternas traseiras em LED.

Os motores são os mesmos, com o 2.0 Flex aspirado de 155 cv a 6.300 rpm e 19,5 kgfm de torque a 4.800 rpm, equipando todas as versões do carro. A exceção é o Civic Touring, que adota o 1.5 turbo de 173 cv a 5.500 rpm e 22,4 kgfm entre 1.700 e 5.500 rpm – e que continua a ser abastecido somente com gasolina.

Preços e versões

LX: R$ 97.900

Sport: R$ 104.100

EX: R$ 107.600

EXL: R$ 112.600

Touring: R$ 134.900