A Honda do Brasil lança oficialmente a linha 2020 do HR-V, que chega nos próximos dias às concessionárias da marca. A novidade é o retorno da versão Touring, que chega por R$ 139.900. As demais versões são LX, R$ 94.400; EX, R$ 101.700; e EXL, 111.900. A expectativa da Honda é de que o HR-V Touring represente 10% da gama.

O HR-V Touring esnoba sofisticação, tecnologia e conforto, conforme pode ser sentido durante test-drive pelas ruas da capital paulista e rodovias do interior do Estado. Com uma boa altura, o carro oferece excelente visão de direção e firmeza na condução. Atende rápido ao acelerador nas arrancadas, graças ao motor turbo 1.5 de 173 cavalos, a gasolina.

As demais versões, LX, EX e EXL, são equipadas com o motor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv. Em todas elas o HR-V adota transmissão CVT, de sete velocidades e aletas para trocas de marchas no volante, nas versões EX, EXL e Touring.

Visual refinado

A versão Touring ganhou um visual mais refinado. A dianteira traz faróis principais e de neblina Full LED, bem como uma nova grade frontal, com acabamento em black piano, que complementam o visual robusto e sofisticado do HR-V. O teto solar panorâmico aumenta a sensação de espaço e luminosidade para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, combinado a nova antena em formato barbatana, itens exclusivos da versão. Na parte traseira, o logotipo Turbo e o sistema de escapamento em inox com duas saídas completam o design.

O modelo permite a abertura sem o uso da chave, por aproximação, enquanto o botão de partida torna mais cômoda a operação. Vem equipado com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré com três modos de visualização e o exclusivo sistema Honda LaneWatch. Esse sistema é composto de uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista além do proporcionado pelo espelho retrovisor, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia, ao se acionar a seta, ou mesmo ao pressionar um botão na alavanca. Com isso, o condutor passa a ter mais segurança em mudanças de faixa e mais comodidade em manobras.

A versão recebe a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, com navegador GPS integrado. O HR-V traz de série em todas as versões o sistema de rebatimento de bancos Magic Seat.

A versão EXL passa a oferecer os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bem como uma nova grade frontal. A central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, é a principal novidade para a versão EX, que recebe ainda sensores de estacionamento traseiros. Por fim, o modelo LX recebe câmera de ré integrada à central multimídia de 5 polegadas, com três modos de visão, facilitando as manobras e aumentando a visibilidade do condutor.

Itens de série

Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função brakehold, controle de cruzeiro e faróis de neblina (halógeno nas versões LX, EX e EXL e de LED na versão Touring), bem como vidros elétricos com um toque para subida/descida e destravamento do porta-malas por controle. Na segurança, todas as versões são equipadas com controle de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA) e luzes de frenagem de emergência (ESS).

As versões EX, EXL e Touring trazem ainda ar-condicionado digital touchscreen, airbags laterais, e aletas para trocas de marcha no volante, habilitando a simulação de sete velocidades na transmissão CVT, e volante com revestimento em couro.

As versões EXL e Touring oferecem bancos revestidos em couro, airbags laterais do tipo cortina, acendimento automático dos faróis, central multimídia de 7 polegadas com navegador integrado, bem como espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e função tiltdown em marcha a ré.

(Maurílio Lemes Faleiro para o Sobre Rodas)