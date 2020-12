A Honda lançou o HR-V 2021, que chega às concessionárias com novos equipamentos e tecnologia embarcada, além de novidades em design, conforto e segurança. Todas as versões passam a trazer de série faróis com regulagem elétrica de altura do facho de luz, sensor crepuscular para o acendimento automático, seis airbags e central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay.

Na linha 2021, o modelo da Honda mais vendido no Brasil continua sendo oferecido em quatro versões: LX por R$ 105.100,00; EX, R$ 111.500; EXL, por R$ 123.600 (todas equipadas com o motor 1.8 16V FlexOne), e a versão Touring, com motor 1.5 Turbo, é oferecida por R$ 148.800.Tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem.

As versões Touring e EXL recebem novas rodas de liga leve de 17 polegadas, com design diferenciado, e novos faróis de neblina em LED, com desenho horizontal, similar ao adotado no CR-V. A versão EXL ganha ainda faróis full LED, antes disponíveis apenas na Touring, retrovisor interno fotocrômico e sensor de chuva. A versão EX conta agora com retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt down, além de receber mais dois airbags (de cortina), totalizando seis bolsas infláveis de proteção.

Já a versão LX ganha uma central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, a mesma adotada na versão EX, que permite a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do Waze e Google Maps, reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis ou de serviços de streaming, além da função Voice Tag (Reconhecimento de Voz) no volante, que permite atender e realizar chamadas, reproduzir músicas, entre outras funcionalidades.

A LX recebe ainda os repetidores de seta nos retrovisores externos e quatro airbags novos (dois laterais e dois de cortina). Com isso, todas as versões do HR-V 2021 passam a contar com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), reforçando ainda mais a segurança do modelo.

Novidades

No visual, a dianteira traz, em todas as versões, faróis com luzes diurnas de rodagem em LED - com conjunto óptico duplo halógeno nas versões LX e EX, e full LED nas versões EXL e Touring -, enquanto a traseira possui lanternas com guias em LED em todas as variantes, que combinam com o atraente design do HR-V.

De série em todas as versões, o sistema de rebatimento de bancos Magic Seat oferece três modos de utilização: Utility, Tall e Long. Com os bancos na posição normal, o HR-V oferece 437 litros de capacidade do porta-malas, nas versões LX, EX e EXL, e 393 litros na versão Touring.

Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função brake hold, controle de cruzeiro e faróis de neblina (halógenos nas versões LX e EX e em LED nas versões EXL e Touring), bem como vidros elétricos com um toque para subida/descida e destravamento do porta-malas por controle. A linha 2021 agrega também o acendimento automático dos faróis e a regulagem de altura do facho de luz.

A versão EX traz ar-condicionado digital touchscreen, paddle shifts para trocas de marcha no volante, habilitando a simulação de sete velocidades na transmissão CVT, bem como espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt down em marcha a ré, além de sensores de estacionamento traseiros.

Nas versões EXL e Touring, o HR-V oferece todos os itens acima e bancos revestidos em couro, central multimídia de 7" com navegador integrado, retrovisor interno fotocrômico e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além da grade frontal com acabamento em black piano.

Em relação à segurança, todas as versões são equipadas com controle de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), luzes de frenagem de emergência (ESS) e seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Versão Touring

A Touring, versão topo de linha do HR-V, traz exclusivo teto solar, o logotipo “Turbo” na parte traseira logotipo "Turbo" e o sistema de escapamento em inox com duas saídas completam o design. No interior, a versão Touring oferece, de acordo com a cor externa,- a opção de acabamento na cor cinza claro ou preto para bancos, laterais de porta, console central e painel. Costuras duplas nas laterais de porta também são exclusivas do modelo Touring.

Equipado com a tecnologia Smart Entry, é possível a abertura do modelo sem o uso da chave, por aproximação, enquanto o botão de partida torna ainda mais cômoda a operação do veículo.

O HR-V Touring oferece ainda o sistema Honda LaneWatch, tecnologia composta por uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista além do proporcionado pelo espelho retrovisor, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia, ao se acionar a seta, ou mesmo ao pressionar um botão na alavanca.

Motorização

As versões LX, EX e EXL são equipados com o motor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv na gasolina e 139 cv no etanol, que é combinado à transmissão CVT - com simulação de sete velocidades e aletas para trocas de marchas no volante, nas versões EX e EXL.

A versão Touring, por sua vez, traz motor 1.5 turbo de quatro cilindros, com calibragem específica para o HR-V, que utiliza turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape (Dual VTC) e válvula wastegate eletrônica, gerando 173 cv a 5.500 rpm, com o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700 rpm a 5.500 rpm. Este propulsor é acoplado à transmissão continuamente variável (CVT), a mesma adotada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V Touring.

O HR-V Touring possui ainda calibragem específica para o conjunto de suspensão, barra estabilizadora dianteira de maior diâmetro e a tecnologia Agile Handling Assist (AHA), que aprimora a estabilidade dinâmica do SUV em curvas, aplicando o conceito de vetorização de torque.

Cores

O modelo está disponível nas cores: Branco Tafetá (sólido), Prata Platinum, Cinza Barium, Azul Cósmico (metálicos), Branco Estelar, Preto Cristal e Vermelho Mercúrio (perolizados).

A versão Touring traz interior cinza para as cores externas Branco Estelar, Cinza Barium e Azul Cósmico. As demais cores trazem interior com acabamento preto.