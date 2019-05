A Honda apresenta a linha 2020 do HR-V, que chega em junho às concessionárias da marca. A principal novidade é o retorno da versão Touring, que traz o motor 1.5 turbo (gasolina) de 173 cv e torque de 22,4 kgfm, acoplado ao câmbio CVT, com preço de R$ 139.900. As demais versões trazem novos equipamentos de conforto e comodidade: LX (R$ 94.400), EX (R$ 101.700) e EXL (R$ 111.900).

Além da nova motorização, a mesma usada pelo Civic Touring, o HR-V turbo traz como novidades o teto solar panorâmico e o sistema Honda Lane Watch, composto de uma câmera instalada no retrovisor direito, que transmite a imagem para a central multimídia e amplia o campo de visão do motorista eliminado pontos cegos e dando mais segurança em mudanças de faixas.

De série, o HR-V Touring conta ainda com partida por botão, conjunto óptico dianteiro full LED, nova grade frontal com acabamento black piano, sensores de chuva e retrovisor fotocrômico automático e antena em formato barbatana. A traseira exibe um logotipo "Turbo" e a saída de escapamento tem duas saídas em inox.

A versão Touring recebe a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, com navegador GPS integrado ao sistema. E vem equipada com tecnologia Smart Entry, que permite a abertura do modelo sem o uso da chave..

No interior, a Touring traz exclusivo acabamento na cor cinza claro ou preto para os bancos de couro e laterais de porta, console central e painel. A forração conta com costuras duplas nas laterais de porta.

No restante da linha, a versão LX ganha câmera de ré integrada ao sistema multimídia de 5″, enquanto a versão EX ganha sensor de estacionamento traseiro e um novo sistema multimídia com tela de 7″ e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Já a EXL estreia o sensor de estacionamento dianteiro e uma nova grade frontal em plack piano. Continua com o motor 1.8 i-VTEC FlexOne de 139 cv a 6.300 rpm e 17,4 kgfm a 5.000 rpm, com etanol, sempre com a transmissão CVT.

Preços e versões do Honda HR-V 2020

Honda HR-V LX 1.8 CVT - R$ 94.400

Equipamentos: Traz ar-condicionado manual, direção elétrica, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, central multimídia de 5", câmera de ré, volante multifuncional, controle de cruzeiro, rodas de liga leve de 17", vidros e travas elétricas nas quatro portas, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico, ISOFIX, retrovisores laterais com ajuste elétrico, lanternas em LED, iluminação diurna em LED, computador de bordo e acabamento em couro no console central.

Honda HR-V EX 1.8 CVT - R$ 101.700

Equipamentos: Adiciona ar-condicionado digital controlado por tela touchscreen, central multimídia de 7" com integração Android Auto e Apple CarPlay, volante de couro, faróis de neblina, retrovisores na cor do veículo e console central com acabamento superior em black piano.

Honda HR-V EXL 1.8 CVT - R$ 111.900

Equipamentos: Os mesmos do EX, somando faróis com acendimento automático, retrovisores com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, grade frontal com acabamento black piano e bancos de couro.

Honda HR-V Touring 1.5 Turbo CVT - R$ 139.900

Equipamentos: Traz faróis full-LED, teto-solar panorâmico, antena em formato barbatana, partida por botão, chave presencial, sensor de chuva, retrovisor fotocrômico automático, central multimídia de 7" com GPS integrado, e sistema LaneWatch (câmera no retrovisor direito que transmite a imagem para a central multimídia)