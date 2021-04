A Honda anunciou o início das vendas do CR-V 2021 no mercado brasileiro, que chega com visual renovado e a tecnologia de segurança e assistência ao condutor Sensing. Importado do Estados Unidos, o CR-V é oferecido na versão única Touring por R$ 264.900 e conta com três opções de acabamento interno e garantia de três anos, sem limite de quilometragem.

No visual, as mudanças começam na dianteira, que traz uma nova grade frontal com acabamento na cor preta e um novo para-choque com aplique cromado, novos faróis de neblina em LED, além de manter os faróis full LED.

Na lateral, o SUV ganha novas rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas e novo friso cromado. Na traseira, os destaques são o novo para-choque, um friso "dark chrome" que percorre a tampa do porta-malas, acabamento fumê nas lanternas traseiras e novas saídas de escapamento retangulares. Outra novidade é o teto solar panorâmico.

No interior, o console central foi redesenhado e ganhou acabamento amadeirado, com um novo sistema de bandeja retrátil, que permite a acomodação de diferentes tipos de objetos. O modelo também manteve o painel de instrumentos digital de 7’’ e o head-up display. A central multimídia de 7’’ com suporte às funções Apple CarPlay e Android Auto passou a contar com um botão físico giratório para o controle de volume. Completam o pacote o novo carregador de celular por indução e o sistema de áudio teve a inclusão de um subwoofer adicional no porta-malas

Completando as novidades, o modelo ganha a tecnologia Idle Stop, que desliga automaticamente o motor em paradas, reduzindo ainda mais o consumo de combustível. O sistema tem funcionamento suave e preciso, garantindo o conforto de operação.

Segurança

Para a linha 2021, a principal novidade é a adoção do Honda Sensing, pacote de tecnologia de segurança e assistência ao condutor, que foi adotado pela primeira vez no Accord. Dentre as tecnologias que integram o pacote, estão o controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade (ACC), sistemas de frenagem automática de emergência e pós-colisão, e alertas de saída de faixa e de pista. Além disso, o modelo segue equipado com seis airbags, freios ABS com EBD, sistema Isofix de fixação de cadeirinhas e controles de estabilidade e tração.

O sistema é composto por uma câmera posicionada no topo do para-brisas e um sistema de radar, localizado na grade frontal. Por meio dessa combinação, com a detecção de objetos pelo radar e o seu reconhecimento pela câmera, o Honda Sensing auxilia o motorista na prevenção de acidentes. Ele ajuda a manter maior atenção sobre as condições de tráfego, alertando o motorista e, em determinadas condições, ajudando a evitar ou reduzir a severidade de uma colisão.

Motor

O CR-V Touring 2021 é equipado com o motor 1.5 turbo DOHC com injeção direta e quatro cilindros em linha com duplo controle de tempo de abertura das válvulas (Valve Timing Control - VTC). Ele tem potência máxima de 190 cv a 5.600 rpm e torque máximo de 24,5 kgf.m, entre 2.000 e 5.000 rpm. O motor é combinado à transmissão continuamente variável (CVT) e o SUV conta com tração nas quatro rodas. A única novidade é o sistema start-stop, que desliga o motor em paradas, o que contribui para a economia de combustível.

Traz ainda o sistema Active Shutter Grille, que reduz o arrasto aerodinâmico em velocidade de cruzeiro, ajudando diretamente a melhorar a eficiência no consumo de combustível na estrada.

O SUV já está disponível nas concessionárias da marca nas cores Topaz White Pearl, Crystal Black Pearl e Platinum Silver Metallic, com três opções de acabamento interno, dependendo da cor externa: marfim, preto ou cinza. O modelo tem garantia de três anos, sem limite de quilometragem.