A Honda apresenta a linha 2020 do Civic Si, que chega este mês com novidades no design externo e interno, aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos de conforto e conveniência. O cupê esportivo de duas portas será comercializado no Brasil em versão única, por R$ 179.900, com três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e três opções de cores: Platinum White, Crystal Black e Rallye Red.

Com grade frontal preta, largas tomadas de ar no para-choque e faróis full LED, o modelo ganha novas molduras para os faróis de neblina - que agora também são em LED - com novo desenho com acabamento em preto brilhante e uma barra transversal que acompanha a cor da carroceria. Outra novidade é a adoção de novas rodas de liga leve de 18 polegadas, com desenho inédito e acabamento em preto fosco, aliados aos pneus de 235 mm, que ressaltam a esportividade do cupê.

Na traseira, o Civic Si mantém a assinatura de design do modelo, com o elevado aerofólio e barra de LED horizontal, que acompanha toda extensão da traseira. O escapamento central tem formato poligonal e acabamento cromado. O modelo traz ainda teto solar, que reforça seu estilo diferenciado e exclusivo.



No interior, o painel ganha novos elementos em vermelho, mesma tonalidade adotada nas novas faixas centrais dos bancos esportivos, em formato concha, com logotipos da versão bordados no encosto. A estética diferenciada é replicada nas costuras vermelhas dos bancos, laterais de portas, bem como no volante, manopla e coifa do câmbio. Outros destaques são o quadro de instrumentos digital em TFT com iluminação vermelha, os pedais esportivos em alumínio e o acabamento do painel em Dry Metal Carbon.



Para a linha 2020, o Civic Si traz sensor de chuva, sistema de recarga de celulares sem fio, por indução, posicionado no console central, que complementam a lista de itens de série do modelo, como o freio de estacionamento eletrônico, travamento das portas por distância e ar-condicionado digital de duas zonas.



O Civic Si 2020 é equipado com sistema multimídia de sete polegadas, sensível ao toque, integrado aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, o que permite uma conexão do smartphone ao automóvel. Além disso, possui um sistema de áudio premium de 450 watts com 10 alto-falantes.



Motor

O motor 1.5 turbo que equipa o Civic Si traz injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros, com potência máxima de 208 cv aos 5.700 rpm e torque de 26,5 kgf.m aos 2.100 rpm e é mantido em 70% da faixa de rotação do motor. O motor é combinado a uma transmissão manual de seis velocidades, com engates curtos e precisos. Na linha 2020, o modelo recebe uma relação de marchas 6% mais curta, o que proporciona uma sensação de aceleração ainda mais aprimorada.

O cupê traz componentes de chassi e de direção aprimorados, como a direção elétrica adaptativa de duplo pinhão com relação variável, suspensão com acerto esportivo, amortecedores adaptativos e diferencial com deslizamento limitado. Os freios são de 12,3 polegadas na dianteira e largos pneus 235/40 R18.



Em complemento aos amortecedores adaptativos, a suspensão possui ainda molas mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na traseira), buchas sólidas na dianteira e traseira, além de braços de controle ultra rígidos na traseira, oriundos do Civic Type R.



Modos de condução

Outro diferencial do Civic Si é a possibilidade de escolher entre dois modos de condução, que aumentam a dinâmica na utilização esportiva e, também, permitem conforto no uso diário. Por meio da tecla Sport, localizada no console central, o condutor seleciona entre dois ajustes de rodagem, que alteram parâmetros de suspensão, acelerador e assistência de direção.



No modo conforto, os amortecedores operam de forma mais suave, a assistência da direção é aprimorada e o acelerador opera de forma menos direta, permitindo uma condução mais suave. Com a tecla Sport acionada, os amortecedores trabalham com mais carga, enquanto a resposta de acelerador fica mais direta e a direção, por sua vez, tem a sua assistência reduzida, tornando a conexão do condutor ainda mais visceral e intensa.



Na linha 2020, o modelo ganha ainda outro aprimoramento que reforça o seu Racing Spirit. Trata-se do Active Sound Control, uma tecnologia que usa o sistema de áudio para amplificar o som do motor durante uma condução mais agressiva, permitindo uma experiência ainda mais imersiva de condução para o motorista.



Segurança

No quesito segurança, o Civic Si é equipado com sistema ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, o VSA (controle de tração e estabilidade), o HSA - Hill Start Assist (assistente de partida em aclives), além do exclusivo AHA - Agile Handling Assist - que aprimora a estabilidade dinâmica em curvas - garantem dirigibilidade máxima em diferentes situações.



O modelo também possui 6 airbags, câmera de ré multivisão e ainda vem equipado com o sistema Honda LaneWatch, composto de uma câmera instalada no retrovisor direito. Quando você aciona a seta, ele amplia o ângulo de visão do motorista, eliminando ponto cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia.