O Honda Civic 2021 chega às concessionárias mais completo e com novidades em equipamentos em todas as versões, com preços a partir de R$ 107.200 até R$ 146.500. Faróis com regulagem elétrica de altura, sensor crepuscular e central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay de série passam a ser itens de série.

Desde a versão LX (R$ 107.200), que ganha também iluminação no porta-luvas e nos espelhos dos para-sóis, o Civic já oferece ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função Brake-Hold, controle de cruzeiro, botão ECON de modo de condução econômico, vidros elétricos com função "um toque" para subida/descida em todas as posições, câmera para manobras em ré, rodas de liga leve de 17 polegadas e transmissão CVT, entre outros equipamentos.

As versões Sport, que só estará nas concessionárias em janeiro de 2021, e EX passam a contar com chave presencial e partida por botão. A EX, que passou a custar R$ 118.000, ganhou ainda saídas de ar condicionado traseiras e sensor de estacionamento traseiro.

O modelo EXL, com preço de R$ 124.00, traz como principais novidades a adoção dos faróis Full LED, bem como o farol de neblina em LED - os mesmos adotados no Touring -, além de uma nova central multimídia de 7 polegadas com botão físico giratório para controle do volume, o que torna mais cômoda a operação do sistema de áudio.

As versões LX, Sport, EX e EXL são equipadas com o motor 2.0 i-VTEC FlexOne, com 155 cv a 6.300 rpm e 19.5 kgfm a 4.800 rpm no etanol. A transmissão traz a opção de sete marchas simuladas que podem ser trocadas por borboletas atrás do volante nas versões Sport, EX e EXL.

A versão topo de linha Touring, cujo preço passa a ser R$ 146.500, mantém os seus equipamentos exclusivos, como o teto solar elétrico, o sistema de áudio com 10 alto-falantes e 452 watts, a recarga de celular por indução e o sistema LaneWatch de monitoramento de ponto cego por meio de câmera, dentre outros itens. É a única a ser equipada com motor a 1.5 turbo de quatro cilindros, que gera 173 cv de potência a 5.500 rpm, com torque de 22,4 kgfm entre 1.700 a 5.500 rpm. Ele é acoplado a nova transmissão CVT.

Design

No visual, recentemente, o Civic recebeu mudanças pontuais. Na dianteira, o para-choque traz design mais horizontal e elegante. As versões LX, EX, EXL e Touring trazem grade frontal e molduras laterais do para-choque com acabamento cromado, bem como rodas de liga leve de dez raios de 17 polegadas, com acabamento em grafite brilhante. Na traseira, todas as versões possuem acabamento cromado na parte inferior do para-choque. Os modelos EXL e Touring trazem ainda as colunas de portas em preto brilhante.

A versão Sport, por sua vez, traz acabamentos frontais e retrovisores em preto brilhante e aerofólio na tampa traseira. As rodas de liga leve de cinco raios, com acabamento diamantado escurecido, finalizam o estilo externo do modelo. Os modelos LX e Sport trazem bancos em tecido premium na cor preta, enquanto as demais versões têm duas opções de revestimento interno dos bancos em couro: preto ou cinza, dependendo da cor externa.

O porta-malas traz capacidade de até 525 litros (LX e Sport, 519 litros nas versões EX e EXL e 517 litros na Touring), o maior dentre todas as gerações, com posição de carregamento baixa, ampla abertura e área de carga. O console central possui 7,2 litros de capacidade, permitindo o alojamento de tablets ou de garrafas de água grandes, com a tampa fechada.

Segurança

Todas as versões trazem airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist), sistema de partida em aclive (HSA), sistema de vetorização de torque baseado em frenagem Agile Handling Assist (AHA).

Complementam ainda luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna (DRL), lanternas traseiras em LED e sistema de indicação de perda de pressão dos pneus (TPMS).

Cores

O Civic 2021 possui diversas opções de cores, de acordo com a versão. Para todas, são disponibilizadas as cores Branco Tafetá (sólida), Prata Platinum (metálica), Preto Cristal (perolizada) e Branco Estelar (perolizada especial). As versões LX, EX, EXL e Touring também estão disponíveis nas cores Cinza Barium e Azul Cósmico (metálicas).

Nos modelos equipados com bancos de couro (EX, EXL e Touring), a cor do revestimento varia conforme a cor externa: interior cinza para as tonalidades Cinza Barium, Azul Cósmico e Branco Estelar e interior preto para as tonalidades Branco Tafetá, Prata Platinum e Preto Cristal.