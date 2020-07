A Honda Automóveis do Brasil retomou nesta segunda-feira (13/07) as atividades produtivas de suas unidades fabris em Sumaré e Itirapina, ambas no interior de São Paulo. Até então, a operação seguia restrita, exclusivamente com a fabricação de componentes de motores, para atendimento ao mercado de exportação.

As linhas de produção estão sendo reativadas gradualmente para adaptação aos novos protocolos de saúde e segurança, que foram estabelecidos tendo como referência as melhores práticas adotadas globalmente pela marca. São diversos procedimentos em toda jornada do colaborador desde o momento em que sai de sua residência, no ônibus fretado e durante a jornada de trabalho.

Estão previstas avaliação de saúde com medição de temperatura no acesso à fábrica; horários diferenciados e intercalados para evitar aglomerações; reorganização de espaços, limitação do número de pessoas e adoção de critérios de distanciamento mínimo em locais como ônibus fretados, linhas de produção, refeitórios e salas de reunião; novos critérios de higienização, limpeza e sanitização bem como a adoção de máscaras em período integral.

Além disso, o treinamento e orientação às equipes serão intensificados a fim de conscientizar os colaboradores sobre cuidados e métodos de prevenção, bem como apoiar a adaptação aos novos procedimentos. O departamento de serviço médico está preparado para o acompanhamento e orientação durante todo o processo.

A Honda reforça que está, a cada momento, revisando as contramedidas em resposta aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, priorizando a segurança e saúde das pessoas, a conformidade às diretrizes governamentais e a sustentabilidade dos negócios.