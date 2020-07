A Caoa produzirá dois novos carros da Hyundai em Anápolis (Goiás). A empresa não confirma a informação, mas, segundo fontes ligadas ao negócio, serão produzidos um sedã subcompacto e um médio. Com base nisso, as apostas mais prováveis são o Xcent e o Elantra. A produção deverá começar entre o segundo semestre de 2021 e o início de 2022.



O Xcent é um subcompacto de quatro portas menor que o Ka Sedan. O Hyundai tem 4 metros de comprimento, 1,66 m de largura e 2,43 m de distância entre os eixos. Na Coreia do Sul, o carrinho é oferecido com motor 1.0 de três cilindros a diesel que gera potência de 72 cv e torque de 18,4 mkgf. O câmbio é manual de cinco marchas. Se a produção for mesmo confirmada, o modelo deverá ter o mesmo motor 1.0 da linha HB20. Trata-se de um três-cilindros flexível de até 80 cv.



Para comparação, o Ka Sedã tem, respectivamente, 4,27 m, 1,69 m e 2,49 m. Na versão de entrada, o Ford feito em Camaçari (BA) traz motor 1.0 flexível de até 85 cv e 10,7 mkgf. O câmbio é manual de cinco velocidades e o preço sugerido parte de R$ 55 390.



O outro modelo que pode ser feito em Anápolis é o novo Elantra. O sedã médio, que já faz parte da linha 2021 da Hyundai, recebeu uma profunda atualização no início deste ano.

O modelo tem novos visual, acabamento, tecnologias e mecânica. O sedã cresceu 5,5 cm e agora tem 4,67 metros de comprimento. O entre-eixos ganhou 2 cm e, com 2,72 m, ficou maior que o do Toyota Corolla, que tem 2,7 metros.



A dianteira recebeu uma enorme grade, faróis mais afilados e com uma linha de luzes de LEDs na parte superior. Em conjunto com o capô bem inclinado e com os para-choques redesenhados, o sedã ficou com um aspecto moderno e esportivo. Atrás, há novas lanternas em formato de triângulo. Uma linha em baixo relevo une as duas peças e cria um efeito visual inusitado e de grande destaque.



Na cabine, os novos instrumentos envolvem o motorista. O acabamento está mais caprichado e a central multimídia tem tela de 10,25 polegadas (mesma dimensão do quadro de instrumentos virtual) sensível ao toque. O sistema, compatível com Apple Carplay e Android Auto, pode conectar dois celulares simultaneamente.



Ajuste do ar-condicionado por meio do smartphone, controles automáticos de velocidade de cruzeiro, de permanência em faixa de rolamento e de farol alto estão na lista de equipamentos. Assim como sensor de ponto cego, câmeras na frente e atrás, navegador GPS, etc.



Nos Estados Unidos, onde as vendas estão começando, o novo Hyundai tem opções com motor a combustão e híbrida. A primeira traz o 2.0 de quatro cilindros que gera 150 cv de potência e 18,5 mkgf de torque. O câmbio é automático do tipo CVT.



A versão híbrida traz motor 1.6 a gasolina de quatro cilindros e outro elétrico. A potência total é de 140 cv. O câmbio é automatizado de seis marchas e duas embreagens. Segundo informações da marca, com um litro de gasolina essa configuração pode rodar mais de 20 km.



No Brasil, o Elantra saiu de cena no início deste ano. Vinha da Coreia do Sul, tinha motor 2.0 flexível de 167 cv e câmbio automático de oito marchas.

Em Anápolis, o Grupo Caoa produz os SUV ix35 e NewTucson da Hyundai, além dos caminhões HR e HD. Na mesma fábrica, produz os SUVs Tiggo 5X e Tiggo 7, da Caoa Chery. E em breve a unidade passará a fabricar também o Tiggo 8, primeiro SUV com sete lugares feito no Brasil. Em Jacareí (SP), a Caoa Chery produz três carros: o SUV Tiggo 2 e os sedãs Arrizo 5 e Arrizo 6.

A Hyundai, por sua vez, fabrica em Piracicaba (SP) as linhas HB20 (hatch e sedã) e Creta (SUV). A planta é da Hyundai Motors Corporation (HMB).(AE)