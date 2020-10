A General Motors revelou nos Estados Unidos a primeira picape 100% elétrica da montadora, a Hummer EV Edition 1, cujo início de produção está previsto para o fim de 2021. O modelo, que chega ao mercado norte-americano até o final de 2021 pela marca GMC para estrear a categoria dos super utilitários com zero emissão, será vendida por US$ 112.595, o equivalente a R$ 629.200. Depois, será lançada versão de entrada por US$ 79.995 (R$ 447.000)

A Hummer EV é impulsionada pelo sistema Ultium, um novo conceito de baterias e propulsores específicos para veículos elétricos, ambos de propriedade da GM. De acordo com estimativas da empresa, a picape é capaz de gerar aproximadamente 1.000 cavalos de potência e 1.500 kgf.m de torque, que são gerados por três motores independentes, distribuídos entre as duas unidades de propulsão do utilitário. Esse conjunto permite a HUMMER EV com tração e-4WD alto desempenho tanto em pisos asfaltados como no off-road.

Com design marcante e futurista, destacando-se a letra "H" estampada em uma variedade de peças. A robustez e o apelo tecnológico do veículo também são transmitidos por meio dos efeitos do sistema de iluminação externo e interno.

Principais equipamentos

• Tração nas quatro rodas com o exclusivo sistema CrabWalk. Permite que as rodas traseiras e as rodas dianteiras sejam esterçadas em um mesmo ângulo a baixas velocidades, proporcionando um movimento diagonal do veículo ideal para transpor determinados tipos de obstáculos.

• Suspensão adaptativa a ar com a função Extract Mode. Permite que a altura da picape Hummer EVseja elevada em aproximadamente 150 mm, facilitando a transposição de terrenos rochosos ou mesmo alagados.

• Pneus Goodyear Wrangler All Territory MT de 35 polegadas, com opção de adotar pneus de até 37 polegadas. Com eles, o modelo é capaz de realizar escaladas verticais de até 18 polegadas e travessias de áreas molhadas com até 610 mm de profundidade.

• Blindagem da parte inferior da carroceria. Placas de aço reforçado fixadas à base do veículo ajudam a melhor proteger os componentes posicionados nesta região, como as baterias, principalmente no uso extremo.

• UltraVision compõem um conjunto de câmeras frontais e traseiras instaladas debaixo da carrocería para que se possa ter uma visão de "reconhecimento virtual". Isso auxilia o condutora posicionar corretamente os pneus diante de obstáculos. A Hummer EV tem 18 câmeras, a maior quantidade de câmeras da categoría.

• Dispositivos off-road mostram no painel o status dos principais equipamentos do veículo, assim como as condições do terreno. Os dados são projetados nas telas do quadro de instrumentos e do sistema multimídia.

• Sistema de tração e-4WD de três motores, que fornece o equivalente a 1.000 cavalos de potência e mais de 1.500 kgf.m de toque;

• Compatibilidade com sistemas públicos de carregamento rápido de 800 volts DC até 350 kW. A tecnologia pioneira na indústria muda mecanicamente a conexão das baterias do modo paralelo para o modo em série durante o carregamento, o que torna o modelo compatível com os carregadores DC de 350 kW e proporciona quase 160 km de autonomia em 10 minutos de carga.

• Sistema de propulsão de bateria de Ultium dupla de 24 módulos que entrega autonomia e potência para os três motores;

• Autonomia estimada de mais de 560 km com carga total, com base em testes preliminares;

• Versão mais recente do Super Cruise. O recurso de assistência ao motorista permite dirigir sem utilizar as mãos por mais de 320 mil km em estradas onde o uso dessa função é permitido.

• Watts to Freedom - uma experiência imersiva à escolha do motorista, que libera os recursos de aceleração total do sistema de propulsão elétrico, que vai de 0 a 100 km/h em 3 segundos aproximadamente, de acordo com estimativa da GM;

• O controle do modo de direção oferece modos personalizáveis pelo motorista - incluindo divisão de torque entre as rodas dianteiras e traseiras e configurações de direção nas quatro rodas - para diferentes condições de terreno. Inclui o modo Terrain, que aumenta a altura do HUMMER EV em aproximadamente 5 cm;

• Controle de direção adaptável com amortecimento contínuo para direção on-road e off-road;

• Condução ao ar livre graças à rigidez estrutural das baterias Ultium, com teto infinito padrão e Sky Panels removíveis e transparentes, que podem ser armazenados no compartimento frontal do veículo;

• A tela do multimídia de 13,4 polegadas e o display do condutor de 12,3 polegadas transmitem o desempenho do veículo e as informações de navegação para o motorista.

• A tampa traseira MultiPro da caçamba com seis posições funcionais.

• Vidro traseiro elétrico e capô elétrico .