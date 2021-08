A General Motors anunciou que o Complexo Industrial Automotivo de Gravataí retomará suas atividades na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, quando retomará a produção da linha 2022 dos novos Chevrolet Onix e do Onix Plus, que começa a chegar às concessionárias antes do fim de setembro. A fábrica, que havia sido impactada pela escassez de componentes, voltará a operar em um turno.

"O Onix é o carro preferido do consumidor brasileiro, e o retorno da produção é importante pois vamos começar a atender aos milhares de clientes que aguardam pelo produto nas concessionárias Chevrolet pelo país", diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A linha 2022 do Novo Onix está disponível em dois tipos de carrocerias (hatch e sedã), três diferentes conjuntos mecânicos (1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo AT6) e com seis níveis de acabamentos, incluindo as versões RS, Midnight e Premier. O Novo Onix é equipado de série com itens como seis airbags, controle eletrônico de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, entre outros.

Nos itens de conforto e aparência, o Onix traz ar-condicionado digital automático, acabamento interno premium com duas opções de combinação de cores, chave com sensor de aproximação, coluna de direção com regulagem em altura e profundidade, controlador de limite de velocidade, assistente de estacionamento semiautônomo, vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", entradas USB também para os ocupantes do banco traseiro, lanternas em LED e roda de liga leve aro 16 polegadas.

No quesito segurança, oferece alerta de ponto cego, faróis dianteiros tipo projetor com acendimento automático através de sensor crepuscular, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro e câmera de ré com linhas guia. Com relação a conectividade, é equipado com MyLink com tela de 8 polegadas, projeção Android Auto e Apple Car Play sem fio, carregador de smartphone por indução magnética, sistema OnStar, Wi-Fi nativo e o MyChevrolet app.