A General Motors Co. (NYSE: GM) anunciou nesta quarta-feira (16) que aumentará seus investimentos em carros elétricos e autônomos para US$ 35 bilhões até 2025, o que representa um aumento de 75% em relação ao compromisso inicial anunciado antes da pandemia.

A intensificação desse compromisso da GM acelera sua estratégia de transformação para se tornar líder de mercado em EVs na América do Norte; líder global em tecnologia de bateria e célula de combustível por meio de sua plataforma de bateria Ultium e células de combustível Hydrotec e, por meio da Cruise, ser a primeira a comercializar com segurança a tecnologia de direção autônoma em grande escala.

"Estamos investindo fortemente em um plano abrangente e altamente integrado para garantir que a GM lidere em todos os aspectos a transformação para um futuro mais sustentável", disse a Chair e CEO da GM, Mary Barra. A meta global da GM é vender mais de 1 milhão de veículos elétricos anualmente até 2025 .

Parte do pacote de investimentos será aplicada na modernização das fábricas do grupo, que utilizarão somente energia de fontes renováveis até 2030 nos EUA e até 2035 no resto do mundo. A GM também espera antecipar os planos de construir duas novas fábricas de células de bateria Ultium nos EUA ainda nesta década para complementar as fábricas que já estão em construção no Tennessee e em Ohio. Mais detalhes sobre as novas fábricas nos EUA, incluindo os locais, serão anunciados pela GM posteriormente.

Além de entregar 30 novos EVs em 2025 globalmente, com dois terços disso disponíveis na América do Norte, a GM anunciou que vai adicionar a seu plano para a América do Norte novos caminhões comerciais elétricos e outros produtos, bem como adicionará maior capacidade para a produção de SUV elétricos nos EUA.

Com relação a divisão de carros autônomos Cruise , a A GM anunciou que a empresa terá acesso a uma linha de crédito plurianual de US$ 5 bilhões para financiar a compra do futuro veículo da marca, que se chamará Origin. Desenvolvido por meio de uma parceria entre a GM, Honda e Cruise, o Cruise Origin será construído na Factory Zero da GM em Detroit, a partir do início de 2023. As primeiras unidades do Cruise Origin serão utilizadas em um serviço de transporte urbano em Dubai.

A GM compartilhou pela primeira vez sua visão de um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento há quase quatro anos. Os principais fatores que mudam o cenário incluem forte adesão pública ao GMC Hummer EV e Hummer EV SUV, ao Cadillac LYRIQ e à picape elétrica Chevrolet Silverado; investimentos da GM e de revendedores na experiência do cliente EV; investimento público e privado em infraestrutura de carregamento de EVs; e o ambiente político global.