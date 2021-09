A General Motors anunciou que vai dobrar o volume de produção nas fábricas de São Caetano (SP) e Gravataí (RS) com o retorno do segundo turno nessas unidades, marcado para 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente. O objetivo é atender a alta demanda especialmente dos Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker.

"Nos preparamos para este momento e faremos de tudo o que está ao nosso alcance para atender à demanda dos clientes Chevrolet ao mesmo tempo em que mantemos nosso foco na sustentabilidade do negócio na região", afirma Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul. "Este é um momento muito importante para funcionários, sindicatos, fornecedores, concessionários e consumidores", complementa.

Conforme a montadora, os novos Onix, Onix Plus e Tracker estão liderando uma transformação em seus segmentos, isto porque antecipam tendências nos quesitos mais valorizados pelo consumidor: design, segurança, conforto, conectividade e desempenho.

Com o aumento da produção em São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS), todas as fábricas da GM passam então a operar em dois turnos. O complexo de São José dos Campos (SP), onde é feita a Nova S10, também trabalha em ritmo acelerado desde maio para atender à crescente demanda pela picape, que alcançou a liderança no segmento em agosto, impulsionada sobretudo pelo bom momento que atravessa o agronegócio.

“A confiança na retomada do crescimento da Chevrolet está calçada nos diferenciais estratégicos que a empresa construiu até então, como uma imagem de marca forte, um portfólio de veículos renovados e tecnológicos ao encontro dos novos anseios do consumidor, além de uma rede de concessionárias atuante e capilarizada por todo país”, ressalta.

A General Motors lembrou que R$ 10 bilhões estão sendo investidos no desenvolvimento de novos produtos, como a Nova Montana, e a modernização das fábricas da empresa no Estado de São Paulo. "Esses investimentos vão alavancar a nossa estratégia de crescimento para os próximos anos no Brasil e na América do Sul, com novas tecnologias e produtos que vão contribuir para melhorar a rentabilidade e garantir um futuro sustentável para o negócio", declarou Chamorro.