Tradicional no segmento de SUVs em todo o mundo e pioneira na América do Sul com o EcoSport, a Ford lança nesta sexta-feira (7) o Territory, o novo SUV médio da marca que chega com as credenciais de nova referência ao elevar o nível de conforto, conectividade, tecnologias de assistência ao motorista e custo benefício. O Territory, cuja pré-venda também começa nesta sexta-feira com o pagamento de R$ 5 mil pela reserva, será oferecido como modelo 2021 em duas versões - SEL, por R$165.900, e Titanium, por R$187.900. O novo SUV da Ford chega para brigar com dois concorrentes diretos – Jeep Compass Limited e o Volkswagen Tiguan AllSpace, além do Chevrolet Equinox . A entrega das primeiras unidades será realizada em setembro.

De hoje até 31 de agosto, os 250 primeiros clientes que comprarem o Territory Titanium vão receber gratuitamente as três primeiras revisões e um ano de seguro pago pela montadora, além de ter o veículo entregue em casa e desinfetado com o serviço Ford Clean. A Ford vai disponibilizar também planos e taxas especiais de financiamento, que incluem parcelas pela metade até 2022. Há ainda a possibilidade de o cliente blindar o veículo através da Leandrini Blindagens e incluir o seu valor no financiamento. “Além de ter um preço atraente por todo o conteúdo que oferece, o novo SUV oferece também custo de posse competitivo, incluindo revisões, seguro e peças”, frisa Rogélio Golfarb, vice-presidente da Ford para a América do Sul.

Design

Produzido na fábrica de Xiaolan, na China, em parceria com a JMC, de onde saem também o Everest, a Transit e a Transit Tourneo, produtos globais de categoria superior da Ford, o Territory traz elementos do novo DNA de design de SUVs da marca, como a característica grade dianteira trapezoidal. Destaque também para o capô alto, entre-eixos longo e a traseira curta que desenham um perfil esportivo, bem como para o teto solar panorâmico elétrico. Os faróis, luzes diurnas e lanternas traseiras de LED criam uma assinatura de luz distinta e tecnológica.

Apliques na parte inferior dos para-choques e uma faixa escura contornando toda a base da carroceria também realçam a esportividade. As caixas de rodas projetadas para fora aumentam a sensação de proteção e o nome Territory na traseira aparece em letras cromadas.

O Territory SEL vem com rodas de liga leve de 17” e pneus 235/55 R17. O Territory Titanium se diferencia visualmente pelo teto pintado de preto, rodas de liga leve de 18” com pneus 235/50 R18, maçanetas cromadas e retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico. São seis as opções de cores da carroceria: Vermelho Vermont, Azul Santorini, Preto Toronto, Prata Maiorca, arrom Roma e Branco Bariloche.

Interior sofisticado

Com distância entre-eixos, de 2.716 mm, a maior largura da categoria, de 1.936 mm (sem espelhos) e comprimento de 4.580 mm, o Territory oferece um nível superior de conforto para os passageiros. Nos bancos da frente, conforme a Ford, ele é líder em espaço do assento ao teto (1.006 mm) e vão livre para a cabeça (56 mm). No banco traseiro, também é maior que os competidores diretos em espaço para pernas (1.000 mm) e para os joelhos (88 mm). O porta-malas acomoda 348 litros até a altura da janela e, sem o porta-pacotes, de fácil remoção, chega a 420 litros para o transporte de volumes maiores

No interior, destaque para o console central elevado e teto solar panorâmico elétrico de série. A versão SEL tem tom escuro, na cor Black Charcoal, e bancos com revestimento premium. O banco do motorista dispõe de ajuste manual em oito posições eo volante regulável em duas posições. O banco traseiro, além de um descansa-braço rebatível com porta-copo, conta com saídas do ar-condicionado automático digital e entrada USB.

Na versão Titanium, o interior tem predominância de tons claros, incluindo bancos com revestimento premium parcialmente em couro na cor bege, com um sistema exclusivo de aquecimento e resfriamento para os passageiros da frente. A regulagem do banco do motorista é elétrica, em dez posições. Destaque também para os apliques de textura amadeirada porta-objetos de vários formatos. Traz ainda o sistema de iluminação configurável em sete cores e sistema de som com oito alto-falantes

Conectividade

O Territory oferece central multimídia SYNC Touch, desenvolvida exclusivamente para o Brasil e América do Sul, com a maior tela da categoria, de 10,1 polegadas, modos de exibição personalizados e é a única a oferecer conexão sem fio com Apple CarPlay. O carregador sem fio para celular no console, com a tecnologia “Qi” que permite dois modos automáticos de carregamento, é outra exclusividade entre os principais competidores.

Ele acomoda celulares convencionais a partir do Samsung S6, iPhone 8, Huawei P30 e Xiaomi mi9, e conta com a função de detecção de objetos estranhos. Também pode ser conectado via cabo, assim como o Android Auto, dando acesso aos respectivos comandos de voz. A cabine tem quatro entradas USB: três na frente (duas no console e uma junto ao retrovisor) e uma na traseira.

De acordo com a Ford, o Territory também é o único da categoria entre os concorrentes diretos com um modem embarcado para acesso e comando remoto do veículo, usando o aplicativo FordPass no celular e o novo sistema FordPass Connect. Ele permite travar e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar acesso ao manual do proprietário digital. Todos esses serviços do FordPass Connect serão disponibilizados gratuitamente para os proprietários durante o primeiro ano de uso.

Tecnologias de assistência

O Ford Territory traz câmera 360° com visualização panorâmica na versão Titanium, seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, aviso de uso do cinto de segurança para o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

O Territory Titanium possui um conjunto de tecnologias de direção semiautônoma, formado por: piloto automático adaptativo com Stop and Go, que permite selecionar a velocidade e quatro npiveis de distância do veículo à frente; sistema de alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência, sistema de monitoramento de ponto cego, sistema de aviso de mudança de faixa e estacionamento automático.

Motor turbo

O Ford Territory é equipado com o motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina , que gera potência de 150 cv a 5.300 rpm e tem torque máximo de 22,9 kgfm a 1.500-4.000 rpm. A transmissão automática CVT, com relação continuamente variável, conta com a opção de trocas manuais de oito marchas simuladas.

Com peso de 1.632 kg, o Territory acelera de 0 a 100 km/h em 11,8 s. De acordo com a Ford, também é econômico: faz 9,2 km/l na cidade e 10 km/l na estrada, o que dá um consumo combinado de 9,6 km/l.

Aceleramos o Ford Territory

O Sobre Rodas já testou o novo SUV Territory Titanium. O novo SUV médio da Ford entrega o que promete: avançado sistema de conectividade, tecnologia, excelente espaço interno, ótimo nível de acabamento, com materiais de qualidade superior, e conforto para o motorista dirigir e passageiros.

O conjunto motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina, 150 cv, e a transmissão automática CVT de oito velocidades apresentou excelente desempenho e ótima dirigibilidade, com trocas de marchas suaves e rápidas. O consumo também ficou dentro da média de 9,6 km/l. O que comprova que tudo foi otimizado para o estilo de condução dos brasileiros.

A Ford oferece um SUV competitivo e em condições de brigar pela liderança no segmento de SUVs médios disputado atualmente por modelos de dez marcas, tendo como público-alvo consumidores familiares das classes A e B, incluindo empreendedores e executivos que usam as últimas tecnologias no seu dia a dia.