A Ford anunciou nesta quarta-feira (22) que o Territory chega em setembro às concessionárias da marca no Brasil, mas a partir de 7 agosto, quando acontecerá o lançamento, será iniciada a pré-venda do seu novo SUV médio. Ainda não há informações sobre preços, versões e equipamentos.

Importado da China, o Territory ficará posicionado entre o EcoSport e o Edge ST, competindo com o Jeep Compass Limited, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Equinox, Honda CR-V e Toyota RAV4. O SUV foi mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018 e, no ano passado, a Ford confirmou a vinda do modelo para o Brasil

O presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais, Lyle Watters, adiantou apenas durante podcast que o Territory contará com câmera com visualização panorâmica de 360 graus, painel de instrumentos digital, central multimídia de 10.1 polegadas e sistema de infoentretenimento compatível com conexão sem fio para Apple CarPlay e carregamento para celular por indução.

De acordo com Lyle Watters, o Territory se baseia em três pilares: conforto, conectividade e tecnologia. “Dentro do carro, você imediatamente sente a superioridade em espaço e acabamento, com conectividade e tecnologias intuitivas. Com o FordPass, que estará conectado ao modem embarcado, os consumidores terão acesso a várias informações e funções remotas do veículo. Tenho certeza que é um grande produto conectado para consumidores conectados”, explica.

Na entrevista, Lyle Watters destacou a importância do lançamento e da tradição que a Ford tem no segmento de SUVs em todo o mundo. “Somente no ano passado, nós vendemos cerca de 1,5 milhão de SUVs globalmente. É uma linha com 15 modelos de sucesso – desde o EcoSport ao Lincoln Navigator – incluindo os novos Bronco e Bronco Sport, que acabam de ser revelados globalmente, e o Mustang Mach-E, que chega em breve ao mercado mundial.”

O executivo lembrou também o pioneirismo do EcoSport, que foi desenvolvido no Brasil e alcançou mais de 100 mercados mundiais, e a presença do Edge ST, SUV grande esportivo. “Identificamos que havia uma oportunidade de expandir a nossa linha com o Territory, posicionado numa faixa de preço entre esses dois modelos”, diz.