Apresentada como conceito no Salão do Automóvel em 2018, a Ford Ranger Storm, nova versão off-road da picape cabine dupla voltada para o segmento de esportes radicais e aventura, começa a ser faturada nesta quarta-feira, 1º de abril, com preço de R$ 150.990. Os primeiros 60 compradores vão ganhar como cortesia um kit especial de acessórios - snorkel e capota marítima -, no valor de R$ 5.660.

No visual, destaque para a grade dianteira com o nome Storm (significa tempestade), que é a assinatura da nova picape, personalizada também com faixas no capô e nas laterais, alargadores de paralamas, estribos, rodas e santantônio exclusivo, todos na cor preta, com foco na esportividade. As lanternas traseiras com lentes escurecidas são emprestadas da série especial global Wildtrak.

Outro diferencial são os pneus Scorpion AT Plus. Desenvolvidos especialmente para a picape em parceria com a Pirelli, eles oferecem o máximo desempenho e durabilidade dentro da proposta de uso 60% fora de estrada e 40% em estrada. Resultado de um projeto de um ano, eles foram feitos sob medida, com mais de 90 parâmetros personalizados, para entregar o melhor desempenho tanto na terra, lama, água, cascalho e pedra como no asfalto.

Motor e equipamentos

Desenvolvida no Brasil, a Ranger Storm vem equipada com motor Duratorq 3.2 turbodiesel de cinco cilindros das versões de topo XLT e Limited, com potência de 200 cv e torque de 47,9 kgfm, acoplada transmissão automática de seis marchas. A picape tem tração 4x4 e diferencial traseiro blocante, que é acionado por um botão no console

Nos aspectos de dirigibilidade e segurança, a Ranger Storm vem com o sistema AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, controle de oscilação de reboque, assistência de frenagem de emergência e luzes de emergência em frenagens bruscas, além de sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga, exclusivos no segmento.

Como toda a linha 2020, o novo modelo tem um ajuste de suspensão que melhora a dirigibilidade e o conforto tanto no asfalto como fora de estrada. A caçamba conta com um sistema de assistência que facilita a abertura e fechamento da tampa.

Sua lista de equipamentos inclui ainda direção elétrica, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, comandos de voz e conexão para Android Auto e Apple CarPlay, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas, faróis de neblina, sete airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e rodas de liga leve de 17 polegadas.

É equipada também com vidros, travas e retrovisores elétricos, faróis de neblina, piloto automático, computador de bordo, chave canivete com controle remoto, capô com mola a gás e gancho para reboque com provisão elétrica.

Garantia

De acordo com a Ford, a nova picape tem cinco anos de garantia e oferece também baixo custo de posse, tanto nas revisões e seguro como no valor das peças e manutenção não programada. As três primeiras revisões, com preço fixo, somam R$ 2.747, e o Programa Seguros Ford oferece uma apólice calculada em 3,1% do valor do veículo.

“A Ranger Storm oferece tudo o que o cliente fã de aventura quer e precisa: uma picape off-road de verdade, com plataforma robusta, motor potente, tração 4x4, novos pneus, visual personalizado e preço atraente”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de marca da Plataforma Ranger da Ford.

Ela está disponível em sete cores: as sólidas vermelho Bari e branco Ártico, a metálica prata Geada e as perolizadas azul Belize, vermelho Toscana, cinza Moscou e preto Gales, sempre combinadas com acessórios na cor preta. A vermelho Bari não tem custo adicional, enquanto a branco Ártico sai por R$ 800 e as demais, por R$ 1.750.