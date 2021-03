Referência de picape no agronegócio, a Ford Ranger ganha a nova versão Black para atender o cliente que roda predominantemente na cidade. A Ranger Black chega às concessionárias cheia de estilo com o visual monocromático preto, esportividade, equipamentos de segurança, muita tecnologia, motor 2.2 diesel, transmissão automática e tração 4x2. Tudo isso por R$ 179.900, preço de versão flex que faz da nova Ranger Black uma boa opção de compra, quando também se leva em conta o custo-benefício ao incluir posse, consumo, manutenção e seguro.

Como oferta especial de lançamento, a Ford oferece gratuitamente para os 100 primeiros clientes da Ranger Black um kit de acessórios composto por protetor de caçamba, capota rígida elétrica e rede porta-objetos. Esses itens, desenvolvidos especialmente para o modelo, somam cerca de R$10.000,00 e também poderão ser adquiridos separadamente nas revendas.

Design

Apresentada pela primeira vez como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018 e produzida na Argentina, a Ranger Black foi desenvolvida exclusivamente para o mercado brasileiro. A robustez está presente na frente com capô elevado, no para-choque e nos para-lamas. O visual monocromático preto é um dos pontos fortes da nova versão, com destaque para a combinação de peças em preto fosco e brilhante, faróis com máscara escura e rodas de liga leve de 18 polegadas com design exclusivo.

Santantônio, rack de teto, estribo lateral e grade dianteira fazem parte dos itens diferenciados da picape. Também chama atenção o porte imponente com os seus 5.354 mm de comprimento, 2.163 mm de largura e 1.848 mm de altura. As maçanetas, retrovisores, rack de teto, estribo e grade lateral em preto fosco reforçam a esportividade.

O visual monocromático preto na cabine também tem detalhes foscos e brilhantes. O interior traz bancos de couro, volante e descansa-braço central com revestimento refinado e ar-condicionado de dupla zona.

Conectividade

A Ranger Black traz os novos recursos de conectividade FordPass Connect, que criam uma melhor interação do usuário com o veículo. O sistema reúne várias funcionalidades que podem ser controladas à distância pelo celular. Elas incluem o travamento e destravamento remoto de portas, partida remota com climatização da cabine, agendamento de partida, odômetro, autonomia e localização do veículo, alerta de acionamento do alarme, que avisa o motorista em tempo real caso haja alguma violação do veículo.

O sistema também é capaz de gerar 38 tipos diferentes de alerta caso ocorra alguma falha no veículo, que incluem o monitoramento de mais de 3.000 parâmetros, e orienta o motorista quando é preciso tomar alguma ação. Outra facilidade é o agendamento de serviços pelo celular, com acesso direto à agenda das concessionárias sem precisar preencher dados.

A central multimídia é o SYNC 3, com tela touch de 8”, comandos de voz, comandos de áudio no volante, CD-Player MP3 com conexão Bluetooth, USB, iPod, My Ford Touch (Android Auto e Apple Car Play, AppLink, Assistência de Emergência), quatro alto-falantes e dois tweeters.

Motor

Ao focar no cliente urbano que quer agilidade no trânsito e conforto, a Ford escolheu o motor Duratorq 2.2 diesel de 160 cv, que se destaca pelo alto torque em baixas rotações. A apenas 1.600 rpm, ele desenvolve o torque máximo de 39,2 kgfm, uma grande diferença em relação às versões flex. O propulsor é acoplado ao câmbio automático de seis velocidades e tração traseira 4x2. Outra vantagem é o baixo consumo, que proporciona economia e autonomia junto com o tanque de 80 litros, ao fazer 9,58 km/l na cidade e 11,29 km/l na estrada.

A suspensão traz ajuste feito especialmente para o modelo, desenvolvido pela engenharia da Ford na recente revisão desse sistema. A picape traz também ajuste de altura do volante e ajustes de altura e lombar do banco. Direção com assistência elétrica progressiva, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré são outros recursos que auxiliam nas manobras no trânsito.

A tampa da caçamba tem um sistema de assistência que reduz o seu peso equivalente de 12 kg para 3 kg e é simples de movimentar. Para melhorar o aproveitamento da grande caçamba (com 1.180 litros), que pode ser usada como se fosse um porta-malas, a Ranger Black traz três acessórios opcionais: protetor de caçamba, rede porta-objetos para pequenas cargas e capota rígida elétrica, que tem acionamento por controle remoto, proteção contra água e poeira e uma trava antivandalismo, além de iluminação interna.

Segurança

A segurança é um dos pilares da Ranger Black, a começar pela construção sobre chassi, com porte robusto e 235 mm de altura livre do solo, que coloca o motorista e os passageiros em posição elevada. Já a capacidade de imersão de 800 mm – a maior da categoria – é outro diferencial da picape que pode ser útil numa condição de alagamento na cidade.

A lista de equipamentos de segurança inclui sete airbags, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, sistema de controle de reboque, assistente de partida em rampa, frenagem de emergência e freios ABS nas quatro rodas com EBD. Também traz parte o AdvanceTrac, que monitora a velocidade das rodas, o acelerador e a direção para fazer as correções necessárias quando o veículo desvia da sua trajetória.

Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionadores, regulagem de altura e aviso sonoro e luminoso de uso para o motorista e passageiro, trava elétrica das portas, sistema antifurto Ford PATS, ganchos ISOFIX para cadeira infantil e tampa da caçamba com chave são outros itens de série.