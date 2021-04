A Ford Ranger registrou um novo recorde histórico de participação de mercado em março e tornou-se a vice-líder das picapes médias, tanto no mês como no acumulado de 2021. Com 2.386 unidades emplacadas, o modelo respondeu por 25,9% do segmento, superando o recorde anterior de 24,6% obtido em junho de 2020.

Depois de lançar a Ranger Storm no ano passado, a linha agora está sendo ampliada com a versão Black, voltada ao uso urbano, que ainda não figura nos emplacamentos de março. O crescimento nas vendas, porém, já reflete a introdução da linha 2022 da Ranger, que entre outras novidades passou a oferecer a conectividade FordPassTM Connect como item de série em 100% dos modelos.

“Esse recorde é mais um passo no processo de consolidação da Ranger, que vem conquistando cada vez mais espaço nas diferentes faixas do mercado, com crescimento nos índices de qualidade e de satisfação dos clientes”, diz Antonio Freitas, gerente de Marketing de Picapes da Ford.

A Ranger tradicionalmente lidera a faixa intermediária das picapes médias e em março aumentou para 45,9% a sua participação, com os modelos XLS e Storm – 11,5 pontos percentuais a mais que em fevereiro. E nas versões topo de linha também cresceu 6 pontos percentuais, chegando a 25,7% com os modelos XLT e Limited. No trimestre, a linha somou 5.620 unidades e teve 21,9% de participação.

Linha 2022

A Ford Ranger é a única picape média a oferecer duas opções de motores Diesel – os Duratorq 2.2 e 3.2 – e foi a primeira no Brasil a lançar a linha 2022. Todas as versões da picape agora vêm com o FordPassTM Connect, que permite travar e destravar, dar partida remota e acionar o ar-condicionado, localizar o veículo e receber alertas de alarme e de funcionamento pelo celular, entre outras funcionalidades.

A linha também passou a oferecer uma versão XLS 4x2 de entrada e novos equipamentos. A Ranger Storm, por exemplo, ganhou painel de instrumentos com tela de 4.2”, semelhante ao da Ranger Raptor. A Ranger XLT traz novas rodas de 17” com pneus 265/65 R17 All-Terrain, um novo estribo igual ao da versão Storm, faróis full-LED e acabamento dos faróis de neblina em preto fosco. Já a Ranger Limited, além de faróis full-LED, vem com rodas de liga leve de 18” e pneus 265/60 R18 All Terrain.