Se a Ford Ranger já fazia valer seu DNA Raça Forte, a linha 2020 da picape média, que chega em agosto às concessionárias, reforça ainda mais este compromisso com mais tecnologias, novo visual, mudanças técnicas e mais equipamentos. Nesse “upgrade”, são 600 novas peças. Por tudo isso, o consumidor não vai pagar um centavo a mais. Ou seja, os preços vão de R$ 128.250 a R$ 188.990, os mesmos cobrados na linha 2019.

Com tantas boas notícias, a Ford quer conquistar maior fatia no mercado nacional de picapes médias, no qual é vice líder e onde estão Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Mitsubishi L200. Ainda dentro desta estratégia, a Ford passa a oferecer somente a Ranger com motorização a diesel, abandonando as versões flex. Isso porque 92% das vendas de picapes no Brasil são de modelos a diesel.

“A Ford é líder mundial em picapes. Vendeu mais de 1 milhão de unidades em 2018 e há 42 anos é líder de mercado nos Estados Unidos. É uma marca que traz o DNA de excelência em tecnologia e engenharia em picapes. A Ranger é legítima herdeira dessa tradição na América do Sul, onde já vendeu mais de 400 mil unidades desde 1997. Em 2018, foi a segunda picape média mais vendida na região ”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, durante lançamento da Ranger 2020 em Mendoza, Argentina.

Novidades

Fabricada em Pacheco, na Argentina, que abastece todo o mercado da América do Sul, a Ranger 2020 ganhou novos equipamentos dentre os quais o sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, o reconhecimento de sinais de trânsito e os faróis baixos de xênon com luzes diurnas de LED. Piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa também continuam a ser itens exclusivos da Ranger.

No design, as principais mudanças na frente, incluindo grade, para-choque, faróis principais e de neblina redesenhados e nova pintura na roda de 18 polegadas, além do acabamento e materiais na cabine. Na parte de engenharia, testamos a nova suspensão da picape, que melhorou a dirigibilidade e o conforto tanto no asfalto como fora de estrada. Outra novidade é a tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, que reduz de 12 kg para 3 kg o peso equivalente na sua movimentação.

A Ranger 2020 conta com dois motores diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv, ambos com alto torque em baixas rotações. Toda a linha já vem de série com o AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque e os exclusivos sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga, além de diferencial traseiro blocante eletrônico.

A capacidade de imersão de 800 mm e de reboque de 3,5 toneladas são outros destaques da Ranger dentro da categoria. Além disso, é a única que oferece cinco anos de garantia. A linha ganhou uma nova cor, azul Belize, e dispõe de outras seis opções: vermelho Bari, branco Ártico, prata Geada, vermelho Toscana, preto Gales e cinza Moscou, sendo esta última a cor de lançamento global.

Equipamentos

A versão 2.2 XLS agora vem com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas e novos faróis de neblina. Tem ainda sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela parte de R$ 128.250 na versão 4x2 automática, e oferece também as opções de tração 4x4 com transmissão manual (R$ 147.520) ou automática (R$ 154.610).

A versão XLT 3.2, com tração 4x4 e transmissão automática, mantém o preço de R$ 176.420. Além de bancos de couro, ela acrescenta itens como sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados.

Já a versão de topo 3.2 Limited passa a vir com faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, farol alto automático, sistema de acesso sem chave e botão de partida Ford Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo.

Pelo preço de R$188.990 (o mesmo da linha 2019), ela passa a ter sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, que funciona em velocidades de 5 km/h a 80 km/h, com o auxílio de duas câmeras e um radar, bem como reconhecimento de sinais de trânsito e monitoramento individual de pressão dos pneus, continuando a oferecer ainda itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa e sistema de personalização da luz ambiente com sete cores.

Preços mantidos

Nova Ranger 2020 XLS 2.2 A/T: R$ 128.250

Nova Ranger 2020 XLS 2.2 4×4 M/T: R$ 147.520

Nova Ranger 2020 XLS 2.2 4×4 A/T: R$ 154.610

Nova Ranger 2020 XLT 3.2 4×4 A/T: R$ 176.420

Nova Ranger 2020 Limited 3.2 4×4 A/T: R$ 188.990