A Ford inicia nesta sexta-feira (16) no Brasil a pré-venda do Mustang Mach 1, um dos ícones da indústria mundial e considerado o Mustang V8 5.0 mais preparado para as pistas de todos os tempos. Produzido em edição limitada, o Mach 1 começa a ser vendido por R$ 499.000,00 (que pode variar com os impostos estaduais) para entrega a partir de junho. Os pedidos de reserva foram abertos um dia antes do 57º aniversário do modelo (comemorado em 17 de abril). O modelo vai substituir a versão Black Shadow no país.

Feito para as pistas, o Mustang Mach 1 é equipado com o motor Coyote V8 5.0 e transmissão automática de dez velocidades e conta com uma calibração exclusiva que gera um ganho de 17 cv, entregando a potência de 483 cv (a 7.250 rpm) e torque máximo de 56,69 kgfm (a 4.900 rpm). O cupê esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, tem velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente. Traz também um novo conversor de torque, com trocas mais rápidas, e componentes de alta performance. Entre eles, estão a barra antitorção e o sistema de indução de ar “open air box” do Mustang Bullitt. O modelo oferece sete modos de direção – Normal, Esportivo, Esportivo+, Pista, Drag, Neve/Molhado e My Mode.

Além do motor mais potente, a quarta geração do Mach 1 traz design exclusivo, aerodinâmica refinada e várias peças dos icônicos modelos Bullitt, Shelby GT350 e Shelby GT500. O coletor de admissão, o corpo de borboletas maior, o sistema de arrefecimento do motor e o radiador da transmissão vêm do Shelby® GT350. Já o escapamento, o difusor traseiro, o conjunto de braços e buchas da suspensão traseira e o sistema de arrefecimento do diferencial traseiro são compartilhados com o Shelby® GT500.A suspensão adaptativa MagneRide, com fluido eletromagnético viscoso, também conta com uma calibração exclusiva que aumenta a performance na pista.

Também é o primeiro Mustang conectado, com o aplicativo FordPass Connect para acesso remoto a funções do veículo. O primeiro Mach 1 foi lançado em 1969, teve duas atualizações em 1974 e 2003 e volta agora, 17 anos depois, como modelo 2021. O nome Mach 1 (Mach One, em inglês) é uma referência à velocidade do som, que é atingida a 1.236 km/h e provoca uma onda de choque e um estrondo sônico. Ele se tornou um ícone ao quebrar 295 recordes de velocidade.

Design

No visual, a frente do Mach 1 traz uma nova grade, com o emblema do cavalo no centro e dois grafismos redondos que remetem aos faróis auxiliares do modelo 1969. O para-choque também tem desenho exclusivo, com um novo difusor inferior e duas entradas de ar laterais para suprir os novos radiadores. Segundo a Ford, o defletor inferior na parte dianteira ajuda no resfriamento dos freios e aprimora o downforce em 25%, o que favorece as respostas ao volante em velocidades mais elevadas.

Na lateral, os grafismos nas portas e na região inferior da carroceria se conectam com o carro original, complementados pelo emblema Mach 1 no paralama dianteiro. As rodas de 19 polegadas com acabamento cinza brilhante deixam à mostra os poderosos freios Brembo. Os pneus são 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira.

Na traseira, chamam a atenção o novo aerofólio, o difusor com recortes triangulares e as quatro ponteiras de escapamento integradas, trazidos do Shelby® GT500. As lanternas são interligadas por uma faixa preta, com a assinatura Mach 1 no centro. O novo assoalho tem uma função aerodinâmica importante: ajuda a direcionar o fluxo de ar para refrigeração do motor, da transmissão e dos freios quando o carro trabalha no limite.

O Mustang Mach 1 é disponível em oito combinações de cores exclusivas. O cinza Dover traz faixas pretas com contorno laranja. Nos modelos branco Ártico, preto Astúrias e prata Orvalho, esse contorno é vermelho. Já no azul Indianápolis, laranja Astana, vermelho Arizona e amarelo Talladega o contraste é feito com o branco.

Interior

O Mach 1 tem um interior esportivo e requintado, com cores e materiais de acabamento especialmente selecionados. A placa afixada no painel com o número de identificação de cada veículo reforça a sua exclusividade. A cabine em estilo cockpit, com forte influência aeronáutica, é focada na ergonomia. Os comandos na direção e no painel, o painel de instrumentos digital, o câmbio e o console central contribuem para essa sensação de fuselagem de avião, inspirados em velocidade.

Os bancos fazem um tributo ao Mach 1 original, com recortes horizontais e um detalhe de cor contrastante no encosto – laranja na versão cinza Dover e em tom claro nas demais. O revestimento em couro perfurado serve também ao sistema de aquecimento e resfriamento, outro item de conforto.

Detalhes de metal polido e escurecido ajudam a criar um ambiente de esportividade. A soleira das portas traz um desenho com a assinatura Mach 1 e iluminação que pode ser personalizada em sete cores. A luz de aproximação dos retrovisores externos com a projeção do ícone do cavalo no chão é um charme extra.

Traz painel de instrumentos digital de 12 polegadas, central multimídia SYNC 3 completa, sistema de som premium da Bang& Olufseb com 1.000 W ,12 alto-falantes e subwoofer de 8 polegadas, sistema de telemática FordPass Connect, que dá acesso a informações e comandos do veículo pelo celular.

Segurança

No quesito segurança, ele tem freios dianteiros Brembo® de 15” com pinças de alumínio, seis pistões de 36 mm e pastilhas desenvolvidas para as pistas, alerta de colisão com detecção de pedestres e frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de fadiga.

Tem ainda oito airbags (frontais, de cortina, joelhos e tórax), controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré com sensor de estacionamento, farol alto automático, sensor de chuva e monitoramento individual de pressão dos pneus. O escapamento permite variar a intensidade do ruído emitido (Silencioso, Normal, Esportivo e Pista) por meio de uma válvula ativa, que foi melhorada na versão Mach 1.