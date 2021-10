As primeiras unidades da picape Ford Maverick acabam de chegar ao Brasil. O primeiro lote que desembarcou no Porto de Vitória, no Espírito Santo, será usado nas ações de preparação do lançamento, programado para 2022. Os modelos são da versão Lariat FX4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. As especificações técnicas do veículo serão divulgadas mais próximo do lançamento. A picape Maverick deve brigar no segmento onde está a Fiat Toro 2.0 turbo diesel.

Produzida no México, na fábrica de Hermosillo, a nova picape é mais um produto global que chega para ampliar o portfólio da Ford no Brasil. Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro.

A Maverick chama a atenção pelo design, tamanho, tecnologia e soluções inteligentes oferecidas tanto no interior como na caçamba. “Como público alvo, o seu foco é atender pessoas com estilo de vida dinâmico e conectado, que nunca pensaram em ter uma picape”, frisa a montadora.

A proposta da Ford é oferecer o veículo como uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs, combinando alto padrão de dirigibilidade, conforto e conectividade com características únicas de versatilidade, sem deixar de lado a durabilidade, capacidade de carga e robustez que fazem parte da tradição das chamadas picapes “Raça Forte”.

“A Ford é a marca com maior tradição em picapes e está usando essa experiência para ampliar a linha e oferecer opções inovadoras para os clientes. A Maverick é um produto que vai surpreender tanto quem já é fã como quem nunca dirigiu uma picape”, diz Daniel Sinzato, gerente de Marketing de Produto da Ford.