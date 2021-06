A Ford lançou seu serviço de carros por assinatura Ford Go, uma nova opção para os consumidores que querem andar de carro novo todo ano pagando uma mensalidade fixa, sem ter de se preocupar com IPVA, custo de manutenção, seguro, documentação ou negociação do usado.

Com o lema “Você dirige, a Ford cuida”, o Ford Go é o único entre as montadoras a oferecer uma experiência 100% digital, em que todo o processo, desde a contratação até o dia a dia durante o período da assinatura pode ser feito pelo site www.fordgo.com.br, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas, se preferir, o cliente também pode solicitar a ajuda de um vendedor ou ir a uma concessionária.

“Na Ford, acreditamos que o consumidor tem de ter liberdade de movimento para perseguir os seus sonhos. Com o Ford Go, damos mais uma opção para ele escolher o modelo que melhor atende as suas necessidades de mobilidade”, diz Luciano Driemeier, gerente de Mobilidade e Novos Negócios da Ford.

Depois de um piloto realizado no ano passado em Brasília, Goiânia e Porto Alegre, o Ford Go agora passa a atender cerca de 200 cidades de todas as regiões do Brasil. Ele oferece todas as versões da Ranger (XLS, XLT, Limited, Storm e a nova Black), além do Territory (SEL e Titanium), com mensalidades a partir de R$3.700 e opções de franquia mensal de 2.000 km e 3.000 km na assinatura de um ano.

Uma das vantagens do serviço é que todos os veículos são conectados com o sistema FordPass e, se o consumidor quiser, já vêm com o adesivo de pedágio e estacionamento da Veloe sem custo adicional. Outra vantagem é a disponibilidade de carro reserva em caso de necessidade.

Saber qual a melhor opção – comprar ou assinar um carro – é uma resposta que depende das rotinas e hábitos dos clientes. “Cada consumidor tem necessidades diferentes e a proposta da Ford é dar opção de escolha para ele encontrar a que vai atendê-lo melhor no seu momento de vida. As nossas concessionárias estão à disposição para ajudar quem quiser fazer essa análise”, completa Luciano Driemeier.