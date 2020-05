A Ford irá oferece a partir de segunda-feira, dia 11, um programa inédito que equipa a sua rede para disponibilizar um novo padrão de segurança aos clientes, com várias ações focadas na prevenção de doenças, principalmente nesses tempos de coronavírus. Denominado Ford Clean, o programa é baseado em dois pilares que incluem uma certificação pioneira com protocolos de higienização e atendimento seguro para as concessionárias e um serviço de desinfecção inédito de veículos.

A certificação, desenvolvida com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, abrange todas as instalações e operações da concessionária, desde vendas a serviços – inclusive os que são feitos externamente –, com critérios rígidos para garantir a saúde e segurança de todos os empregados, clientes, fornecedores e visitantes. As 285 concessionárias da Rede Ford foram certificadas e assinaram compromisso com a montadora para adotar 15 padrões de comportamentos e procedimentos dos funcionários que reduzem as chances de contágio pela Covid-19 dentro das revendas.

"Vamos oferecer segurança e conforto para os clientes, criar um oásis dentro das concessionárias durante a pandemia", disse o vice-presidente da Ford na América do Sul, Rogelio Golfarb. As recomendações incluem desde rotinas de limpeza dos ambientes e veículos e a disponibilidade de álcool em gel em diferentes pontos até uso de máscaras, luvas, disposição das mesas, balcões e móveis para garantir o distanciamento social nas concessionárias. Todos os clientes também receberão máscaras antes de entrar em uma concessionária.

Desinfecção de veículos

Por R$ 129, o cliente Ford poderá realizar a desinfecção do veículo. Para tanto, é utilizado um desinfetante não disponível ao público em geral, produzido pela 3M, o “Peróxido Pronto Uso”, registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Ele atualmente é empregado nos hospitais mais renomados do Brasil para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco.

Conforme Joaquim Pereira, diretor de Serviço ao Cliente da Ford América do Sul, a aplicação do produto será feita por técnicos treinados, devidamente protegidos, e inclui no mínimo 50 pontos de maior contato nas áreas internas e externas do veículo, como: volante, painel, comandos do câmbio, freio, som, apoios, bancos, cintos de segurança, maçanetas, retrovisores, capô, porta-malas, tapetes, chave e ar-condicionado, incluindo filtro e difusores. Todo o serviço demora até 35 minutos. O produto foi testado e aprovado pela engenharia da Ford para garantir compatibilidade com os materiais utilizados nos veículos da marca.

Com os novos padrões, as concessionárias terão apenas seis veículos expostos no showroom e pelo menos duas higienizações cada ao longo do dia, medida que também será aplicada aos veículos de test-drive e na entrega dos carros novos.