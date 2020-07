A Ford lançou nos Estados Unidos a nova família Bronco 2021 de veículos off-road, formada pelas versões de duas portas, quatro portas e Sport. Junto com ela surge também a marca Bronco Com uma linha totalmente 4x4, o novo Bronco começa a ser produzido no início de 2021 e já tem reservas abertas nos EUA para entrega no segundo trimestre. O Bronco Sport será vendido no Brasil, vindo do México, já que os dois países têm acordo que isenta os veículos do imposto de importação

O novo Bronco 2021 se espelha no modelo de primeira geração, que foi apelidado de G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain, ou “Supera qualquer terreno”) para oferecer o máximo de desempenho 4x4. Além de vão livre do solo de 294 mm e capacidade de imersão de até 850 mm, ele incorpora tecnologias inovadoras de mapeamento e direção. A tecnologia de tração nas quatro rodas do Bronco conta com o exclusivo G.O.A.T. Modes, sistema de gerenciamento de terreno com sete modos: Normal; Eco; Esporte; Escorregadio e Areia; além de Baja, Lama/Barranco e Escalada de Pedra.

A linha oferece dois sistemas 4x4, com configuração básica ou avançada. O sistema básico usa uma caixa de transferência eletrônica de duas velocidades “shift-on-the-fly”, enquanto o avançado tem uma caixa de transferência eletromecânica de duas velocidades com seleção automática da tração 4x2 e 4x4.

Outra novidade é o Trail Toolbox, conjunto exclusivo de tecnologias off-road que inclui: o Trail Control – controle de cruzeiro em baixa velocidade; o Trail Turn Assist, vetor de torque que aumenta o giro no fora de estrada; e o inovador controle de aceleração/frenagem para subidas em rocha.

Os modelos de duas e quatro portas vêm com suspensão dianteira independente e eixo sólido com molas helicoidais na traseira. Barra estabilizadora hidráulica semiativa e pneus off-road de 35 polegadas, inéditos no segmento, são disponíveis como opcionais. Os passageiros são protegidos por um gaiola de aço de alta resistência com airbags de cortina integrados, além de airbags dianteiros.

Eles podem vir com motor EcoBoost V6 2.7, com 314 cv e torque de 55 kgfm, ou EcoBoost 2.3 de quatro cilindros, com 274 cv e 42,8 kgfm. Há também duas opções de transmissão: a inédita manual de sete velocidades com sistema 4x4 sob demanda e a automática SelectShift de 10 velocidades.

O Bronco de duas portas tem teto rígido dividido em três seções, que permitem várias configurações. O modelo de quatro portas tem a opção de teto rígido dividido em quatro seções ou capota de lona. As portas, com um exclusivo sistema sem molduras, são removidas facilmente.

Os dois modelos trazem central multimídia SYNC 4, de 12 polegadas, com exclusiva navegação off-road e câmera 360 graus que facilita a rodagem em trilhas técnicas. A cabine tem piso emborrachado, drenos, bancos de vinil e instrumentos protegidos com silicone que permitem a lavagem.

Bronco Sport

O Bronco Sport é outra novidade da linha de SUVs 4x4. Menor membro da família, ele traz a mesma inovação de design, desempenho, durabilidade e tecnologia para aventuras off-road de fim de semana. Entre outras características, é o melhor da categoria em vão livre do solo, ângulos de entrada e saída, capacidade de submersão na água e proteção contra obstáculos.

Também vem equipado com tecnologias inéditas desenvolvidas especialmente para trilhas, como o Trail Control para controle de cruzeiro em baixa velocidade e o sistema de gerenciamento de terreno G.O.A.T. Modes, com sete modos de rodagem. A suspensão independente na dianteira e na traseira alia desempenho e conforto.

O Bronco Sport conta com duas opções de motores: o EcoBoost 2.0, com 248 cv e torque de 38 kgfm para off-road em alta velocidade, e o EcoBoost 1.5, com 183 cv e torque de 26 kgfm. Ambos são equipados com transmissão automática de oito velocidades e pneus todo-terreno de 28,5 polegadas.

Sua carroceria inclui teto estilo safari, com o maior espaço para a cabeça e para carga. Ela permite também transportar duas mountain bikes e outros equipamentos esportivos, como caiaque ou asa delta. Além de cinco versões, o Bronco Sport conta com mais de 100 acessórios originais para personalização. No lançamento, a Ford oferece também a edição especial First Edition que traz vários itens diferenciados, como transmissão SelectShift e pneus de 29 polegadas.