A Ford irá lançar o Bronco, família global de SUVs, a série especial Mustang Mach 1 e a Ranger Black, nova versão da picape, no Brasil em 2021, além da linha Transit, que já tinha sido noticiada. O anúncio foi feito nesta terça-feira (1º) por Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais, que também compartilhou suas perspectivas para a economia e o ambiente de negócios em 2021.

Watters teve um encontro virtual nesta terça-feira com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, para confirmar investimento de US$ 580 milhões na nova geração da Ranger, programada para chegar aos mercados da América do Sul em 2023. O investimento inclui modernização da fábrica de Pacheco e aumento da localização de peças.

Novos produtos

Com a Transit, que será produzida no Uruguai, a Ford quer fortalecer sua competitividade no segmento de vans comerciais. Van mais vendida do mundo, a Transit é líder do segmento nos EUA e na Europa, onde recentemente a nova versão elétrica E-Transit foi adicionada ao portfólio.

A Ranger Black é uma versão adicional da picape voltada ao uso urbano, com estilo robusto e sofisticado, criada para um segmento de consumidores que precisam superar os desafios das grandes cidades.

O Mustang Mach 1 é uma edição limitada com motor V8 que historicamente se tornou um símbolo de alto desempenho. Ele faz uma ponte entre o Mustang GT e as versões Shelby, trazendo décadas de experiência da Ford Performance, com vários componentes do GT350 e do GT500. Entre outros avanços, o novo Mach 1 vem com uma tunagem especial desenvolvida para as pistas e estilo único, combinados com os recursos mais avançados de conectividade.

O Bronco é outro ícone que a Ford vai trazer para a América do Sul. A nova família de SUVs oferece ótima performance e capacidade off-road, além de recursos inteligentes de conveniência, tecnologias avançadas de assistência ao motorista, pacote superior de segurança e um passo à frente em conectividade.

Desafios

Lyle Watters chamou a atenção para os grandes desafios ainda enfrentados pelo setor automotivo, incluindo a redução significativa dos níveis de vendas e produção. As moedas locais se desvalorizaram significativamente este ano, aumentando as pressões de custo – o real brasileiro em 20% e o peso argentino, em torno de 30%. A utilização da capacidade de produção de todo o setor é de apenas 40%. “Nesse ambiente, a liquidez continua a ser uma questão chave, não só para a Ford mas para toda a indústria, agravada pela baixa disponibilidade e alto custo do crédito”, afirmou.

Segundo Watters, a expectativa é que a atividade econômica na América do Sul se recupere gradualmente em 2021, com o retorno aos níveis de produção e vendas de 2019 somente em 2023. “Esperamos uma indústria em torno de 2 milhões de unidades em 2020 no Brasil e de 320–340 mil unidades na Argentina. Para 2021, nossa projeção é de 2,5 milhões de unidades no Brasil e pouco mais de 400 mil unidades na Argentina”, completou.