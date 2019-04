Imagine um veículo que reúne potência e tecnologia de um autêntico esportivo com o conforto, espaço e segurança de um SUV. É o que oferece o Ford Edge ST 2019, utilitário esportivo premium da marca que inaugura a grife de alta performance Sport Technologies no Brasil, já à venda nas concessionárias da marca por R$ 299.000,00. Para tanto recebeu mudanças de conteúdo e design, bem como calibração do motor a ajuste de suspensão.

Importado do Canadá e apresentado no último Salão do Automóvel de São Paulo, o Edge ST é equipado com o motor 2.7 V6 EcoBoost com duplo turbo, especialmente calibrado para gerar 335 cv de potência e 534 Nm de torque. A aceleração do modelo impressiona para um veículo do seu tamanho e peso, com mais de 2 toneladas: vai de 0 a 100 em 6,2 segundos e atinge velocidade máxima de 209 km/h. A transmissão automática é de oito velocidades, com trocas rápidas e comandos no volante.

O modelo conta também com o sistema de condução semiautônoma, que a Ford chama de “CoPiloto 360”. Trata-se de um conjunto de câmeras, radares e sensores que “olham” tudo o que se passa ao redor do veículo, com piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta e manutenção de faixa de rodagem com pequenos esterçamentos no volante e frenagem automática de emergência - em velocidades de 36 km/h até 80 km/h. O Edge ainda estaciona sozinho e alerta para o tráfego cruzado na traseira. Traz ainda tração inteligente nas quatro rodas AWD, freios de alta capacidade e direção e suspensão com ajuste ST, usando tecnologias desenvolvidas nas pistas.

Exclusivo

Comparado aos concorrentes do segmento de SUVs premium, no qual estão BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC Sport e Jaguar F-Pace, o Ford Edge ST é o único que vem com telas de DVD de 8 polegadas nos encostos de cabeça dianteiros, carregador sem fio para celular, bancos dianteiros refrigerados, aquecidos e contam com ajuste elétrico em 10 direções (incluindo ajuste lombar), bancos traseiros aquecidos, oito airbags (incluindo de joelhos para o motorista e o passageiro), abertura das portas por código, partida remota e câmera dianteira 180°.

O SUV da Ford também é o único a reunir itens como rodas de 21 polegadas e pneus 265/40, comando de câmbio rotativo E-Shifter, som premium da Bang & Olufsen com 12 alto-falantes, piloto automático adaptativo com “Stop & Go” e “Traffic Jam”, estacionamento automático, abertura e fechamento automático do porta-malas sem as mãos e memória de ajuste dos bancos, volante e espelhos. Também traz teto solar panorâmico, aerofólio na cor do veículo, antena esportiva tipo “Shark” e engate para reboque.

Se na rua o ronco envolvente do motor V6 EcoBoost do Edge ST impressiona, dentro da cabine o que chama a atenção é o nível de silêncio interno e qualidade sonora. Além de para-brisa e vidros dianteiros acústicos, ele conta com um sistema eletrônico ativo de cancelamento de ruído que ajuda a criar um ambiente de extremo conforto para os ocupantes.

Design

Na frente, o capô foi redesenhado com nova grade dianteira preta, em formato colmeia, que estampa o logotipo da Ford no centro e o emblema ST em vermelho no canto. O mesmo padrão colmeia é usado na grade inferior do para-choque. Os faróis full LED, redesenhados, são afilados e separados da grade, criando um visual mais agressivo.

Na lateral, novos vincos e saias realçam a musculatura da carroceria, junto com as rodas de 21” com acabamento em preto, calçadas com pneus 265/40 R21. A traseira redesenhada exibe lanternas de LED conectadas por uma faixa central preta e tampa do porta-malas com a placa de licença e a maçaneta posicionadas mais abaixo. O para-choque traz dois recortes laterais verticais com frisos vermelhos. O Edge ST é disponível em seis opções de cores modernas e vibrantes: azul Topázio, preto Vesúvio, vermelho Vermont, cinza Moscou, prata Dublin e branco Sibéria.

As medidas amplas da carroceria - 4.808 mm de comprimento, 2.179 mm de largura (1.991 mm com os espelhos dobrados) 2.849 mm de entre-eixos - fazem com que o Edge ST ofereça maior espaço para as pernas e para os ombros, tanto para os ocupantes da frente como de trás, além do maior espaço para a cabeça na traseira. Seu porta-malas de 602 litros também é o maior da classe e a tampa tem abertura e fechamento automático da tampa, passando o pé sob o para-choque traseiro.

Central multimídia

O sistema multimídia do Edge ST é o SYNC 3 da Ford, com tela capacitiva de 8” e comandos de voz para áudio em portugês, telefone, ar-condicionado e navegador com mapas do Brasil. É compatível com Apple CarPlay & Android Auto, incluindo espelhamento do Waze.

Conta ainda com sistema AppLink para acesso a aplicativos, conexão Bluetooth, duas entradas USB e a Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática ao SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível.

O painel de instrumentos contém duas telas de 4,2”, configuráveis por comandos no volante, com ajuste automático de intensidade de luz. A luz ambiente da cabine pode ser personalizada com diferentes cores. O ar-condicionado automático digital oferece controle individual de temperatura para o motorista e o passageiro.