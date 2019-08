O Ford Territory chegará aos mercados do Brasil e da Argentina em 2020, mas a primeira exibição pública do Territory será feita no mês que vem, no Rock in Rio. O anúncio foi feito pelo presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, durante um evento realizado nesta quarta-feira em São Paulo, quando destacou a importância do novo veículo dentro do processo de transformação do portfólio da marca.

Um dos destaques do último Salão do Automóvel de São Paulo, o utilitário será inicialmente Importado da China, baseado no crossover Yusheng S330 e desenvolvido em parceria com a JMC, o Territory deverá ser fabricado em General Pacheco, na Argentina. O SUV da Ford vai concorrer com o Jeep Compass.

A conectividade é um de seus pontos fortes. Além de carregamento sem fio para celular, central multimídia e painel de instrumentos com telas de 10 polegadas, ele terá um sistema de comunicação em tempo real com modem embarcado conectado ao FordPass que permite ao motorista travar, destravar, dar partida, localizar e obter informações de telemetria do carro remotamente. Esse recurso também poderá viabilizar a oferta de novos serviços, como seguros baseados no uso do cliente.

O Territory traz equipamentos como câmera de visão 360 graus, piloto automático adaptativo, estacionamento automático, alerta de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Mais detalhes do veículo, como motorização, versões e preço, serão divulgados mais próximo do lançamento. Terá também o aplicativo gratuito FordPass e o Auto Busca, plataforma compra de peças para os reparadores independentes que está sendo lançada no mercado brasileiro.