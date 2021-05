O Ford Bronco Sport estreia nesta quinta-feira (20) no Brasil na versão topo de linha Wildtrak com os atributos de versatilidade, desempenho, requinte, tecnologia, conectividade, segurança e capacidade de rodagem em diferentes tipos de terreno - urbano, rodovias e off-road. O SUV já é comercializado por R$ 256.900 e terá como concorrente direto o Land Rover Discovery Sport, mas também entram na lista da montadora o BMW X1 e Audi Q3. Todos, de acordo com a Ford, oferecem menos equipamentos e estão na mesma faixa ou acima dos preços do SUV Bronco, que tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem.

Produzido no México, o Bronco Sport Willdtrak é equipado com o motor 2.0 EcoBoost, com turbo e injeção direta, que gera 240 cv (5.500 rpm) e 38 kgfm de torque (3000 rpm). Combinado ao peso de 1.718 kg do veículo, que resulta numa relação peso/potência de 7,16 kg por cavalo, ele garante uma direção confortável e esportiva, comprovada no test-drive realizado pelo Sobre Rodas. Também é rápido: acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos.

A transmissão automática SelectShift de oito velocidades, com teclas para trocas manuais e resfriador de óleo, tem desempenho excelente. As rodas são de liga leve aro 17 na cor cinza e os pneus são todo-terreno. Esse conjunto chama atenção tanto pelo desempenho em piso, rodovia como fora de estrada, evidenciando a versatilidade de uso do veículo. O motor e a transmissão receberam uma calibração especial para o Brasil

Além de posição elevada de dirigir e capô longo, que aumentam a percepção de domínio da estrada, o Bronco Sport tem ótimo diâmetro de giro, com boa resposta e precisão na direção. O isolamento acústico da cabine amplia a sensação de conforto.

Para qualquer terreno

O Bronco Sport traz os chamados G.O.A.T. Modes, sigla para Goes Over Any type of Terrain (“Vai para cima de qualquer terreno”), que ajustam automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com sete modos de direção – Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crawl (Rocha) – selecionados por meio de um botão no painel. O sistema é simples e intuitivo, não dando margem para erros. Isso tudo, além do exclusivo piloto automático para trilhas que proporciona desempenho diferenciado fora de estrada.

O SUV garante uma experiência off-road em todo tipo de terreno. Isso é evidenciado pelo entre-eixos mais curto, de 2.670 mm, e pelos ângulos de entrada (30,4º), de saída (33,1º) e de transposição de rampa (24,4º), bem como pela distância livre do solo de 223 mm, que proporciona também boa posição de dirigir. Dois ganchos frontais facilitam o reboque em caso de atoleiro.

A câmera frontal de 180° proporciona visão ampla da pista para evitar pedras, buracos e outros obstáculos. Ela é ligada automaticamente nos modos de direção Areia, Lama e Rocha, em velocidades até 25 km/h.O Bronco Sport tem capacidade de imersão de 600 mm e isolamento contra entrada de água, útil também em situações de enchentes nas cidades

A tração traseira com dupla embreagem controla as rodas de forma independente, variando o torque, e também pode desconectar a tração 4x4 quando não é necessária, para economizar combustível. O bloqueio do diferencial traseiro é outro recurso exclusivo do Bronco Sport quando se exige tração máxima.

A suspensão dianteira é do tipo McPherson na dianteira e multilink na traseira, enquanto os freios são a disco nas quatro rodas. No asfalto ruim e no fora de estrada, elas trabalham muito bem e entregam o melhor em termos de conforto e segurança.

Design

Por onde passa, o Bronco Sport chama atenção por causa do seu perfil quadrado, faróis redondos e visual robusto. A grade toda furada traz o nome do SUV. Os faróis Full-LEDs vêm com formato redondo dentro da máscara, para dar um ar retrô-moderno ao SUV e também remetem á versão original.

A frente alta exibe um elemento gráfico escurecido que contorna todo o conjunto de faróis e grade. Dentro dele, a assinatura de luz redonda se conecta com uma barra iluminada e o nome Bronco em destaque, em lugar do oval azul – uma característica dos carros-ícones da marca. O teto tem estilo safari estaca a altura do Bronco Sport comparado a outros carros na rua.

As lanternas traseiras são verticais e posicionadas fora da tampa do porta-malas. Nos faróis, lanternas e outras partes do carro, como o vidro traseiro e o bocal de abastecimento, encontram-se os “Easter Eggs”, grafismos com referências históricas e funcionais do veículo.

A carroceria em dois tons – com teto, colunas, para-choques e molduras laterais em preto – realça a funcionalidade do SUV. Sua paleta exclusiva tem nove opções de cores: Laranja Delhi, Vermelho Zadar, Marrom Dubai, Branco Ártico, Prata Orvalho, Cinza Torres, Azul Malacara, Azul Lyse e Preto Astúrias.

Interior

O interior é show à parte. É puro requinte e conforto, com acabamento em dois tons, preto e marrom, e materiais de textura diferenciada. Os bancos têm revestimento em couro e camurça na parte superior, e dispõem de aquecimento. O assoalho, inclusive do porta-malas, é forrado de um revestimento emborrachado, que facilita a limpeza.

Traz conveniências inovadoras, como abertura independente do vidro traseiro, porta-objetos práticos, bolsas com zíper atrás dos bancos dianteiros, tomadas elétricas de 110 V e 12 V e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga que permite criar diferentes divisórias e até uma mesinha auxiliar. O volume do porta-malas é de 580 litros e chega a 1.472 litros com o banco traseiro rebatido..

Conectividade

O Bronco Sport Willdtrak traz recursos de conectividade de nova geração, com o aplicativo FordPass, como partida remota, localização do veículo pelo celular, ligar o ar-condicionado, checar o odômetro, a autonomia e a pressão dos pneus, receber alertas de acionamento do alarme e de funcionamento do veículo e saber a sua localização.

Sua central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas sensível ao toque tem comando de voz para telefone, ar-condicionado, áudio, navegação, Apple CarPlay e Android Auto. O sistema premium de áudio da Bang & Olufsen, com 1.000 W de potência, dez alto-falantes e subwoofer, proporciona uma experiência de som envolvente.

O painel de instrumentos digital traz tela de 6,5 polegadas. Os comandos estão à mão e o painel de instrumentos é analógico, mas tem uma tela de TFT colorida no centro que pode ser configurada para diferentes informações. Oferece também quatro entrada de USB, incluindo duas do tipo C, e carregador de celular por indução.

Segurança

A segurança do Bronco Sport começa com estrutura robusta da carroceria e é completada com nove airbags, sistemas de radar, câmeras de última geração e tecnologias semiautônomas que incluem assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e piloto automático adaptativo com Stop & Go

Traz ainda alerta de ponto cego, sistema de alerta e centralização na faixa, assistente de manobras evasivas, farol alto automático, câmera traseira de visão 180° e reconhecimento de placas de velocidade, além um sistema de alerta de fadiga, além de faróis de LED com luz alta automática.

O Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), entidade independente dos Estados Unidos que mede o nível de proteção dos veículos, deu nota máxima de segurança ao Bronco Sport