O Ford Bronco Sport será lançado no Brasil no dia 20 de maio, quando serão divulgados preços e equipamentos. Ao fazer o anúncio, a montadora confirmou que o modelo será vendido na versão básica Wildtrak e revelou as primeiras imagens oficiais do novo SUV global, incluindo um vídeo que destaca o seu requinte, tecnologia e capacidade de rodagem em diferentes tipos de terreno. O SUV vai concorrer com o Jeep Renegade, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos, que também será lançado em maio.

Produzido no México, o Bronco Sport será equipado com o motor 2.0 EcoBoost turbo de quatro cilindros, a gasolina, com potência de 248 cavalos, acoplado a transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4 de série. O SUV virá com os chamados G.O.A.T. Modes, que ajustam automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com sete modos de direção – Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crawl (Rocha) – selecionados por meio de um botão no painel.

As tecnologias de assistência ao motorista do Bronco Sport incluem piloto automático com Stop and Go, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, entre outros recursos desenvolvidos para facilitar a direção tanto na cidade como em ambientes off-road. No item segurança, o veículo oferece nove airbags e sistemas projetados para a máxima proteção e conforto. No porta-malas, há um divisor de espaço para modular a área.

Traz ainda recursos de conectividade de nova geração, com o aplicativo FordPass, e soluções inteligentes de conveniência, como abertura independente do vidro traseiro e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga.

O Ford Bronco de nova geração é inspirado no utilitário que foi produzido durante três décadas nos Estados Unidos (de 1966 a 1996) e tornou-se um ícone 4x4. Além do Bronco Sport, a nova família é composta dos modelos de duas portas e quatro portas. Ela estreou este ano com sucesso nos Estados Unidos e segue em seu programa de lançamento mundial.