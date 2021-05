A Ford apresentou nesta terça-feira (25) a Ranger Raptor Special Edition, edição limitada da picape off-road que será lançada na Europa em outubro, com visual e interior exclusivos. O modelo é mais uma novidade da linha Ranger, que introduziu recentemente as versões Stormtrak, Wolftrak e MS-RT e é líder de vendas de picapes no mercado europeu.

A grade dianteira, os para-choques, os alargadores de para-lama e as maçanetas em preto fosco destacam a esportividade da picape, junto com os ganchos de reboque dianteiros em vermelho. A cabine também é personalizada, com costuras vermelhas no volante, no painel de instrumentos e nos paineis das portas. Os bancos de couro são projetados para oferecer apoio e conforto tanto no fora de estrada como no asfalto.

A Ranger Raptor Special Edition é equipada com motor diesel 2.0 EcoBlue biturbo, com 213 cv e 51 kgfm de torque, e a transmissão automática de 10 velocidades do Mustang. O seu exclusivo sistema de gerenciamento de terreno inclui o Modo Baja, batizado em homenagem ao famoso rali do deserto Baja 1000.

O chassi exclusivo, otimizado para direção off-road em alta velocidade, tem uma bitola 150 mm mais larga e distância livre do solo 51 mm maior do que a Ranger XLT. A suspensão especial usa braços duplos de alumínio na frente e arquitetura multilink na traseira, incluindo amortecedores FOX com resposta que se adapta aos cenários de direção. Os pneus são todo-terreno, General Grabber AT3, para máxima aderência em superfícies soltas.

Estreia

Para destacar o caráter “durão” do veículo, o filme de estreia traz a Ranger Raptor Special Edition como protagonista de um faroeste à italiana. Em uma cidade ao estilo do Velho Oeste, a picape dribla os vilões com manobras ousadas ao lado de outros modelos da linha. Desde o título, o filme “The Good, the Bad and the Bad-RSE”, rodado na Espanha, traz várias referências aos “Western Spaghetti”, seguindo a trilha de sucesso do vídeo de lançamento da Ranger Raptor, que já conta com mais de cinco milhões de visualizações.

A exemplo do modelo original, a edição especial da Ranger Raptor foi desenvolvida pela Ford Performance – divisão de veículos de alto desempenho da marca. Ela terá três opções de cores: Azul Performance, Cinza Conquer ou Branco Frozen, com faixas esportivas duplas em preto fosco e linha de contraste em vermelho no capô, no teto, nas laterais e na tampa traseira.