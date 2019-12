O Mustang Black Shadow, edição especial comemorativa de 55 anos do esportivo que foi apresentada nesta quarta-feira (11), será um dos lançamentos da Ford no Brasil em 2020. Além dele, a montadora terá mais oito novidades, dentre elas o SUV Territory que será importado da China e as demais incluem modelos elétricos, novas tecnologias e soluções de conectividade que serão reveladas mais tarde. Mas o mercado também aposta na chegada da Ranger Storm, versão aventureira da picape, e no SUV médio Escape, que estrearia com motorização híbrida.

O anúncio das novidades foi feito pelo presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, durante encontro de fim de ano com a imprensa, em que fez um balanço de 2019 e revelou os novos passos da empresa no mercado brasileiro. Lyle Watters frisou que as novidades se somam aos lançamentos realizados pela marca em 2019, que incluíram o EcoSport Run Flat, o Ka 1.0 FreeStyle, o Edge ST e a Ranger 2020. O Ka foi outro destaque, mantendo-se como o segundo mais vendido da indústria

Equipado com motor 5.0 V8 de 466 cv, transmissão automática de dez velocidades e a base mecânica do modelo GT 3 Premium, o Mustang Black Shadow chegará no início de 2020 por R$ 328.900., com itens de diferenciação exclusivos que prestam um tributo à história do ícone. O Black Shadow traz teto e aerofólio pretos, faixas exclusivas nas laterais e no capô, novas rodas de 19 polegadas e emblema em preto na grade dianteira. Na cabine, além do revestimento dos bancos e das portas em Alcantara, com costuras especiais, traz acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio. O emblema “55 Years” é exibido em destaque no painel.

Nova era

“Este ano celebramos 100 anos da Ford no Brasil e lançamos as bases para construir um negócio mais ágil, eficiente e centrado no consumidor, nos preparando para os próximos 100 anos. Para nós, é o começo de uma nova era”, disse o executivo. Em 2019, a empresa passou por mudanças estruturais importantes na América do Sul, preparando-se para as transformações da tecnologia, do mercado e do perfil dos consumidores na próxima década.

“Você pode imaginar como será o mundo daqui a 10 anos, todas as mudanças que vão ocorrer principalmente no setor automotivo?”, questionou Watters. “A tecnologia de conectividade 5G vai mudar o modo como as pessoas se comunicam e pensam sobre mobilidade. Vai transformar a cultura e o 2 comportamento numa velocidade nunca vista. E é para isso que estamos preparando os nossos negócios”, afirmou.

O proceso de modernização da Ford inclui a mudança da sede administrativa para um novo endereço em São Paulo, que será realizada em março. Na área de produto, Lyle Watters apontou o Mustang Mach-E, SUV elétrico da família Mustang recém-revelado globalmente, como exemplo da nova direção da marca. Na área de pós-vendas a Ford lançou o Auto Busca, aplicativo inédito de venda de peças para oficinais e reparadores independentes, considerado uma revolução na indústria. Reafirmou a determinação da Ford de continuar investindo muito em sustentabilidade.

Otimismo na economia

O presidente da Ford América do Sul também mostrou otimismo quanto à continuidade da recuperação da economia em 2020, favorecida pelas baixas taxas de juros, baixa inflação e maior confiança dos consumidores.

“No geral, 2020 será melhor que 2019 na área econômica. As perspectivas do PIB são animadoras e esperamos que a indústria automotiva cresça entre 9% e 10%, com recuperação gradual das vendas no varejo e persistência da alta participação das vendas diretas. A disponibilidade de crédito deve contribuir para a criação de um ambiente melhor de negócios no Brasil”, frisou.