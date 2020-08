A picape Fiat Toro inaugurou no Brasil o conceito de SUP (Sport Utility Pick-up) ao combinar a força e robustez de uma picape com o conforto e dirigibilidade de um SUV e, é claro, trouxe design inovador. Quatro anos depois e a cada linha apresentada ao mercado, a picape mantém a liderança em seu segmento ao atender diferentes gostos e necessidades de transporte, trabalho e lazer, por vezes simultaneamente. Também é a segunda picape mais vendida no Brasil, só perdendo para a Fiat Strada.

Sobre Rodas testou a versão Toro Volcano Diesel 2.0 AT9 2020, que era topo de linha até perder o posto para as novas versões Ranch e Ultra, mas é bem completa. Versátil por atender tanto ao público urbano, por seu design e espaço, quanto o rural, por sua capacidade de carga e motor diesel aliado à tração 4x4, a picape é ótima de dirigir, confortável e boa de mercado (não faltaram propostas de compra).

Nas estradas de chão e rodovias pavimentadas em Goiás, bem como no trecho urbano em Goiânia, a versão Toro Volcano 2.0 diesel teve ótimo desempenho com o motor 2.0 turbodiesel de 170 cv de potência e 35,7kgfm de torque, com transmissão automática de nove velocidades, direção elétrica e tração integral 4×4. Durante o teste, o consumo médio ficou em 9,1 km/l, próximo ao oficial de 10 km/l.

A suspensão com curso longo, molas helicoidais e Multilink na traseira, garante conforto e estabilidade proporcionando conforto como um automóvel de passeio. A direção hidráulica adaptativa é extremamente leve nas manobras e firme na estrada. Boa estabilidade sem maiores inclinações nas curvas. Com bom curso, encara com facilidade obstáculos fora de estrada.

O interior é generoso e quase tão grande como o das médias, com bom espaço para quatro adultos e uma criança, com ligeira folga para os joelhos no assento traseiro, apesar do encosto muito vertical. Acabamento interno moderno e requintado, basicamente o mesmo do Renegade, com materiais de boa qualidade e montagem cuidadosa. A tela da central de multimídia está maior, agora com sete polegadas.

Caçamba

A diferença está na caçamba, que comporta aproximadamente o mesmo peso das picapes grandes, mas é cerca de 30 % menor. A picape tem capacidade de carga de 1 tonelada (incluindo os passageiros). Mede 4,91 m e a caçamba tem capacidade de 820 litros.

A tampa bipartida da caçamba com abertura horizontal facilita a colocação de carga diretamente sobre o assoalho interno, mas dificulta o transporte de objetos mais compridos que normalmente vão apoiados sobre a tampa. Para minimizar esse problema, a montadora disponibiliza um acessório que pode ser embutido nas tampas para alongar o compartimento. Em locais apertados, o mesmo diâmetro de giro de 12,9 m das médias torna difícil manobrar.

Equipamentos

Nos itens de série, o Toro Volcano traz Keyless Enter’n’go (entrada no veículo sem usar a chave e acionamento do motor por botão), partida remota, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico e sensores individuais de pressão dos pneus. Oferece ainda rodas de liga leve de 18 polegadas.

Além dos itens básicos, traz ar-condicionado digital e dual zone, central multimídia com tela de sete polegadas e quadro de instrumentos também com display de sete polegadas, duas entradas USB, duas tomadas 12V, partida remota, abertura das portas e partida do motor com chave presencial e banco do motorista com regulagem de altura.

No itens de segurança, destaque para os controles eletrônicos de estabilidade, tração, partida em rampas e de velocidade em descidas íngremes em todas as versões. Proteção por cinco airbags adicionais e monitoramento da pressão dos pneus são opcionais.