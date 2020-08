Líder absoluto no segmento de picapes, o Fiat Toro mudou completamente o panorama e as vendas destes veículos no Brasil, ao oferecer novo design, força, requinte, conforto e espaço com a praticidade de uma ampla caçamba. Mas quem é líder não pode se acomodar. Por isso mesmo, a picape Toro sempre traz novidades a cada linha apresentada. Na linha 2020, por exemplo, a Toro 2020 ganhou nova central multimídia, novo conceito italiano S-Design e mais equipamentos em várias versões.

O Sobre Rodas acelerou a versão Freedom flex 1.8 AT6 2020, uma opção para quem precisa da praticidade da caçamba, mas não abre mão de comodidades como transmissão automática, ar-condicionado digital de duas zonas e multimídia. Ou seja, é ideal para quem precisa de um automóvel para transportar a família durante os dias úteis e encher a caçamba nos finais de semana e feriados, além, é claro, de utilizá-la para algumas atividades, com sua capacidade de carga de 600 quilos.

Motor

A picape Toro oferece comportamento de um automóvel de passeio. Sua plataforma herdada do Jeep Renegade contribui para a boa posição ao volante. Sob o capô da versão Freedom motor 1.8 eTorq flex, de 139 cv e 19,3 mkgf, combinado com a transmissão automática de seis velocidades que proporciona trocas suaves. O torque para as retomadas é mais que razoável, embora não se aproxime do proporcionado pelo motor diesel. O consumo de combustível é elevado, mas é possível administrar.

A suspensão traseira multilink e a construção em monobloco garantem um rodar tranquilo e bem menos chacoalhante do que nas picapes de uma tonelada de carga. O sistema de freio se destaca por oferecer assistente de partida em rampa (hill holder) casado com o controle de estabilidade (ESP) que torna as arrancadas mais seguras na subida

Multimídia

No interior, destaque para a nova central multimídia com tela tátil (touch screen) de 7 polegadas no painel central. Junto com a ampla tela de fácil visualização veio também muita mais tecnologia, escolhida entre o que existe de mais atual em equipamentos eletrônicos. Com alta definição de 800x480 pixels, o sistema funciona com o novo Android 8.0 e uma CPU de 800 MHz para rápido processamento de dados. Com memória interna de 4 GB para armazenamento de informações, trabalha com rápida memória RAM de 1GB.

A interface com o usuário é simples e intuitiva, facilitada também pelos práticos comandos no volante. Com entradas USB e auxiliar, além de conexão Bluetooth, o sistema multimídia do Fiat Toro funciona com Android Auto para pareamento com celulares. Traz ainda GPS com a tecnologia internacional e mapas da TomTom para uma navegação simples e precisa. Além disso, a tela da central também mostra imagens da câmera de ré, auxiliando em manobras e estacionamento.

O espaço interno é quase tão grande como o das médias, com bom espaço para quatro adultos e uma criança, com ligeira folga para os joelhos no assento traseiro, apesar do encosto muito vertical. Acabamento interno moderno traz materiais de boa qualidade e montagem cuidadosa.

Equipamentos

A versão Freedom 1.8 AT6 Flex traz faróis de neblina com moldura cromada, retrovisores elétricos com memória, direção elétrica, ar-condicionado digital dual zone, câmera de ré e sistema Uconnect Touch Nav 7 polegadas.

Oferece ainda seis alto-falantes com comandos no volante em couro e reconhecimento de voz, segunda tomada 12V, segunda entrada USB, barras longitudinais de teto, luz elevada de freio e iluminação da caçamba, apoia-braço dianteiro e traseiro, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria e rodas de liga leve de 16 polegadas.

A lista de itens de segurança traz equipamentos como controles de tração e estabilidade, assistente de partida em subida e monitoramento da pressão dos pneus, mas deixa de fora itens como airbags laterais.

A frente ganhou novo design com para-choque incluindo o overbumper (para-choque de impulsão com quebra-mato) que se integra ao desenho frontal do Fiat Toro.