A Fiat apresenta oficialmente a linha 2021 da picape Toro, que chega com novidades, dentre as quais uma nova central multimídia, número de airbags de série nas versões mais caras e iluminação aa caçamba com novo posicionamento. A montadora deixou de oferecer motorização intermediária 2.4 flex. Os preços começam em R$ 99.990 e vão até R$ 171.990.

A principal novidade do Fiat Toro 2021 é a central multimídia UConnect 7´´, que estava prevista para estrear na Nova Strada, que será lançada dia 26 de junho.

O sistema tem tela de 7 polegadas de alta definição sensível ao toque, Android Auto e Apple Carplay sem fio, dispensando o cabo para espelhamento, reconhecimento de voz e memória interna de 16 GB para armazenamento de informações. O item é de série a partir da versão Freedom.

Na parte externa, a única mudança fica para a luz da caçamba, que foi para dentro do compartimento, para privilegiar a iluminação com a capota marítima fechada. Por dentro, a versão Volcano ganha bancos de couro de série e as mais caras, Ranch e Ultra, passam a ter 7 airbags de fábrica.

A picape Toro é oferecida apenas com o motor 1.8 flex de até 139 cv de potência e 19,3 kgfm de torque, com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6, e o 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm, sempre com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4.

Itens de série

Endurance (flex, manual ou automática): de série com rodas aro 16, grade de proteção do vidro traseiro e santantônio, ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, protetor de caçamba e piloto automático.

Endurance (diesel): além dos equipamentos da Endurance flex, adiciona HDC (controle de descida), protetor de cárter e skid plate integrado ao para-choque dianteiro.

Freedom (flex): de série com volante em couro com aletas para troca de marchas, comando por voz, ar-condicionado de duas zonas, barras no teto, capota marítima, faróis de neblina, retrovisores externos elétricos, rodas de liga leve aro 16 e sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré.

Freedom (diesel): além dos equipamentos da Freedom flex, adiciona rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus ATR de uso misto.

Volcano: de série com bancos de couro, banco do motorista com regulagem elétrica, quadro de instrumentos com tela de 7 polegadas, console central com porta-objetos refrigerado e porta-copos, sensor de pressão dos pneus, luzes diurnas de LED, chave presencial, partida remota, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos elétricos com rebatimento, rodas de liga leve de 18 polegadas e sensores crepuscular e de chuva.

Ranch: bancos em couro marrom, pintura no mesmo tom na moldura do rádio, saídas de ar, alça da porta e volante, barra de proteção do vidro traseiro, engate reboque removível traseiro, interior escurecido e para-barros dianteiros e traseiros.

Ultra: além dos equipamentos da Ranch há a exclusiva capota rígida da cor da carroceria na caçamba contra infiltração de água.

Pacotes opcionais

Endurance Pack Convenience (R$ 4 mil) - faróis de neblina com sistema Cornering; porta-escadas; brake-light; sensor de estacionamento traseiro; retrovisores externos elétricos com sistema Tilt Down + setas de direção integradas.

Endurance Pack Convenience Multimídia (R$ 3 mil) - câmera de ré; central multimídia com tela de 7 polegadas, Apple CarPlay Wireless e Android Auto Wireless; 6 alto-falantes; volante em couro com comando do rádio e telefone; 2 Tweeters no painel.

Start & Stop (R$ 1 mil)

Freedom Pack Stile (R$ 4 mil) - bancos revestidos parcialmente em couro; descanso de braço traseiro central com porta copos.

Freedom Pack S-DESIGN (R$ 5 mil) - apoia-braço central traseiro com porta-copos; santantônio; pintura cinza na capa dos retrovisores externos; grade superior dianteira e barras de teto; estribos laterais pretos; interior escurecido (teto e colunas); cor específica da moldura da central multimídia, saídas de ar, alças das portas e aros dos alto-falantes; bancos revestidos com mescla de couro e tecido; painel das portas dianteiras revestidos em couro com costura preta; volante e kit chaves; faixas adesivas no capô e tampa traseira da caçamba; rodas com pintura escurecida; badge; logos; identificação de versão/motor escurecidos no exterior.

Volcano Pack Deluxe Safe (R$ 7 mil) - teto solar e 5 airbags adicionais (laterais, cortina e joelho do motorista).

Volcano Pack Safety (R$ 3 mil) - 5 airbags adicionais (laterais, cortina e joelho do motorista).

Preços do Fiat Toro 2021

Endurance 1.8 Flex MT5 - R$ 99.990

Endurance 1.8 Flex AT6 - R$ 105.990

Freedom 1.8 Flex AT6 - R$ 117.990

Endurance 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 137.990

Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 149.990

Volcano 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 162.690

Ranch 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 169.990

Ultra 2.0 Diesel AT9 4x4 - R$ 171.990