A nova geração da Fiat Strada é sucesso de vendas, batendo recorde a cada mês. Depois das versões Endurance cabines Plus e Dupla, o Sobre Rodas testou a topo de linha Volcano 2021, a mais completa da gama, com quatro portas e capacidade para levar cinco pessoas na cabine. Tão completa que passou a atrair consumidores que, normalmente, optariam por um hatch ou sedã compacto, justamente por oferecer amplo espaço na cabine e na caçamba, design moderno, tecnologia e segurança.

A versão Volcano é uma ótima opção para quem quer se sentir num automóvel, usando-a para passeios com a família ou até mesmo num off-road mais light, bem como para o trabalho. Neste caso, a Volcano e as outras versões de cabine dupla levam 844 litros/650 quilos, enquanto na Endurance Cabine Plus., são 1.354 litros/720 quilos.

Design

Mesmo inspirado nos elementos da picape Toro e com influência italiana, o visual da segunda geração da Strada tem identidade própria. A picape traz uma frente elevada, com destaque para os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light). Ainda na dianteira, a grade imponente abriga o logo script da marca no centro da peça e traz o discreto Fiat flag, que compõe a nova identidade visual da marca.

O capô vincado sugere a força e a robustez que caracterizam a picape. O desenho exclusivo prossegue por uma linha de cintura ascendente, que destaca as caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo.

No interior, o painel tem semelhanças com o do Mobi. O velocímetro engloba o display digital que traz computador de bordo e outras informações, como pressão dos pneus. A tela da central multimídia tem 7 polegadas e, acima dela, a picape traz teclas para bloqueio do diferencial, acionamento da luz da caçamba, dos faróis de neblina e desativação do sensor de obstáculos, além do pisca-alerta.

Outro destaque é a nova central multimídia Uconnect 7”, com tela sensível ao toque de sete polegadas e permite conectar Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É possível parear dois smartphones ao mesmo tempo. O sistema, desenvolvido pela FCA no Brasil, possibilita acionar as funções: navegação via Waze e Google Maps; música (Streaming | MP3); reconhecimento de voz (Siri | Google Voice); leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo; e integração com calendário.

A Strada Volcano, a exemplo da Freedom, oferece direção com assistência elétrica, sensor de pressão dos pneus, volante multifuncional, retrovisores elétricos, quadro 3,5” de TFT, capota marítima e, entre outros itens, rodas de liga leve. Mas ela incorpora vidros traseiros elétricos, bancos em couro e tecido, câmera de ré, volante em couro, faróis em leds, sensor de estacionamento, capota marítima, barras longitudinais no teto e santantônio e pneus 205/60 R15 ATR. Como único opcional da versão, o cliente pode ter rodas de liga leve de 16 polegadas (pneus 205/55 R16), que saem por R$ 2.500..

Motor e segurança

A Volcano é equipada com o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109 cv de potência a 6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque (etanol); com gasolina, são 101 cv a 6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm a 3.500 rpm. Em termos de consumo, a Strada Volcano obteve nota A nos testes do Inmetro, com 12,1 km/l (gasolina) e 8,4 km/l (etanol) na cidade e 13,3 km/l (gasolina) e 9,4 km/l (etanol) na estrada. Já a transmissão manual de cinco marchas é padrão em toda gama. A expectativa é de que o motor turbo,chegue para a gama 2022, a ser lançada em meados do próximo ano.

A picape traz em conjunto com a carroceria mais espaçosa o reforço da segurança garantido pelos quatro airbags (frontal duplo obrigatório mais os laterais que alcançam também a cabeça dos ocupantes), além dos controles de tração avançado E-Locker (TC+) e de estabilidade e assistente de partida em rampa, sistema de fixação Isofix para cadeirinhas de crianças, que são itens de série.

A Volcano é equipada com nova suspensão dianteira e traseira, molas e amortecedores, além de novas travessa de suspensão e barra estabilizadora na dianteira, bem como o eixo traseiro. Conta com batentes graúdos que ajudam a absorver os impactos quando os amortecedores chegam ao final do curso. Os freios são a disco, na frente, e tambor, na traseira.

A Nova Strada tem maior altura do solo (de até 214 mm). Conforme a Fiat, os ângulos de entrada (de até 24º) e saída de obstáculos (até 28º) estão entre os melhores da categoria.

Vale a pena a compra?

Claro. Se você precisa de um veículo para passeio e trabalho, com ótimo espaço para bagagens e equipamentos, a Fiat Strada Volcano é uma ótima opção. O jeitão de automóvel, a dirigibilidade, conforto, espaço, segurança e tecnologia lhe garantem a escolha pela picape. Na cidade, com sua direção eletricamente assistida, é fácil de manobrá-la. Nas estradas, apresenta ótimo desempenho, seguro e equilíbrio dinâmico. Além do mais, é econômica.

Por tudo isso, você terá de pagar R$ 82.290 pela versão básica, mas se preferir a pintura sólida serão mais R$ 900, se for a metálica mais R$ 2.300 e se optar pela perolizada, mais R$ 2.500. O tempo de espera pedido pelas concessionárias para entregar a picape varia de 120 a 150 dias.