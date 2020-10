A picape Fiat Strada foi o carro mais vendido no Brasil em setembro, com 11.873 unidades comercializadas, desbancando o Chevrolet Onix, com 11.710, conforme informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A maior parte dessas vendas é feita para empresas e frotistas, ou seja, para quem vai usar o carro para o trabalho pesado. Neste caso, a escolhida é a Fiat Strada Endurance Cabine Plus (cabine simples). O preço dela no varejo é R$ 64.990, mas na venda direta tem desconto de 16%, o que reduz o preço para R$ 54.592.

O Sobre Rodas testou a Strada Endurance Cabine Plus com pacotes de opcionais, incluindo central multimídia Uconnect 7”, display digital de 3,5 polegadas no painel de instrumentos, câmera de ré, sensor de estacionamento e outros equipamentos. Assim, o preço passa de R$ 72 mil no varejo, superando até os R$ 71.990 da Freedom com motor 1.3.

Ela tem cabine mais espaçosa e maior capacidade de carga que a antiga cabine simples - que segue em linha na versão Hard Working 1.4. Dentro da cabine, o espaço melhorou porque o estepe foi instalado abaixo da caçamba, deixando espaço livre para acomodar outros objetos. São 75 litros extras, chegando a 150 litros. Os novos bancos são muito mais confortáveis. A posição de dirigir, que antes exigia certo contorcionismo do motorista, por ter pedais levemente desalinhados com o banco e o volante, ficou bem melhor.

Carga

O novo posicionamento da suspensão traseira permitiu maior vão de carga na caçamba entre as picapes da categoria, o que facilita a acomodação de grandes volumes na caçamba: são 1.354 litros na Cabine Plus. A capacidade de carga também vai além e chega até 720 kg na configuração de entrada. Entre suas concorrentes, Volkswagen Saveiro e Chevrolet Montana, a Strada é a que possui a caçamba mais espaçosa com larga vantagem.

A movimentação de carga agora é facilitada pela tampa traseira, que teve seu peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema de mola sem perder robustez, já que suporta cargas de até 400 kg. Para fechar a tampa, o esforço é mínimo. O vão de carga também é modular e recebeu trilhos para acessórios da Mopar, como divisórias e cargo box, além de contar com quatro ganchos inferiores e superiores, que tornam o espaço preparado para diferentes funções.

Com o travamento da tampa, fica bloqueado também o acesso ao estepe, localizado abaixo do assoalho da caçamba para liberar mais espaço para carga.

Motorização

O motor 1.4 Fire, que gera potência de 88 cv a 5.750 rpm (etanol) e 85 cv a 5.750 rpm (gasolina), dá conta do recado e é econômico. Seu torque é de 12,5 kgfm com gasolina e 12,5 kgfm com etanol, ambos a 3.500 rpm. A média de consumo ficou em 12,1 km/l com etanol em trechos urbanos e de rodovias. Outra boa notícia é o baixo custo de manutenção.

A transmissão manual de cinco marchas é padrão em toda gama. A direção foi mantida com assistência hidráulica por uma questão de custos (de compra e de manutenção).

Equipamentos

A utilização da plataforma MPP permitiu ainda outras melhorias, a exemplo do diâmetro de giro de apenas 10,7 m, o melhor da categoria. Além disso, a nova plataforma abriga uma moderna arquitetura eletrônica, garantindo novos equipamentos de conforto, segurança e entretenimento, presentes somente em veículos de segmentos superiores.

De série, ela traz ar-condicionado, direção hidráulica, airbags frontais, computador de bordo, controle de tração avançado E-Locker (TC+) e de estabilidade, assistente de partida em rampas, volante com regulagem de altura, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, rodas de aço de 15 polegadas, conta-giros, espelho nos para-sóis, follow-me home, luzes de rodagem diurnas, limpador e lavador do para-brisas, preparação para rádio, retrovisores com ajuste manual, luz de iluminação da caçamba, ganchos para amarração de carga, grade de proteção no vidro traseiro, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes e revestimento da caçamba.

Maior, mais robusta e agora mais confortável e segura, a picape Strada Endurance Cabine Plus é o modelo para atividades de trabalho e pode ser muito bem utilizada no dia a dia.