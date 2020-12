A Fiat Strada foi a grande vencedora da 22ª edição do Prêmio Abiauto (Associação Brasileira da Imprensa Automotiva). O anúncio dos vencedores foi realizado nesta terça-feira (15) durante live transmitida pelo canal de You Tube da entidade. A Fiat Strada foi eleita o Carro Abiauto 2020 – Troféu Roberto Nasser – e também foi escolhida a melhor picape do ano. A Honda CB 650R Neo Sports Café ficou com o prêmio Moto Abiauto – Troféu José Roberto Nasser. O presidente da FCA para a América Latina, Antonio Filosa, foi escolhido o Executivo Automotivo 2020 (veja abaixo relação dos vencedores).

O jornalista Marcondes Viana, da Revista Chic, do Ceará, com mais de 50 anos de experiência em veículos, foi o homenageado este ano pela entidade, sendo citado por José Rosemilton, num vídeo emocionante. O jornalista e associado Alex Ruffo fez apresentação do evento, tendo como cenário a Weissach, especializada em modelos esportivos Porsche. O Prêmio Abiauto 2020 teve como apoiadores este ano as marcas Audi, Fiat, Ford, Honda, Jeep e Renault.

A Abiauto representa os mais expressivos e renomados veículos de comunicação do setor automobilístico em todo o País, transmitindo ao público informações fidedignas sobre veículos automotores e todo o seu segmento. São diversos jornais, revistas, programas de TV e de rádio, sites, blogs e canais de YouTube, Facebook e Instagram atingindo mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. O jornalista Wanderley Carlos de Faria (Sobre Rodas/O Popular) integra o quadro de eleitores da Abiauto.

Vencedores do Prêmio Abiauto 2020

Carro Nacional até 1,2 litro

CHEVROLET ONIX



Carrro nacional de 1,2 a 1,6 litro

CHERY ARRIZO 6



Carro nacional acima de 1,6 litro

TOYOTA COROLLA



Picape

FIAT STRADA



Carro importado

FORD MUSTANG

SUV/Crossover Nacional

VOLKSWAGEN NIVUS

SUV/Crossover Importado

FORD TERRITORY

Melhor carro 100% elétrico

AUDI e-TRON



Carro Abiauto (Troféu José Roberto Nasser) - FIAT STRADA

Moto Abiauto (Troféu José Roberto Nasser): HONDA CB 650R NEO SPORTS CAFÉ

Executivo Automotivo de 2020: ANTONIO FILOSA (FCA)