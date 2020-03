A Fiat revelou mais uma foto da nova Strada, que chegará “ainda maior e mais robusta” ao mercado no início de abril. Desta vez, a imagem é da traseira da picape na mesma cor e versão da foto da dianteira, que foi divulgada no dia 11 de fevereiro passado.

Não há comunicado oficial de preços, mas as projeções são de que ficarão entre R$ 65 mil e R$ 80 mil. As versões de acabamento deverão ser a Working, Endurance, Freedom e Volcano. O modelo atual da picape Strada será vendido até o fim de 2021.

O destaque da traseira da Strada 2021 são as novas lanternas com o mesmo desenho que o da Toro, embora menor. A tampa da caçamba é maior e se estende até o para-choque que está maior. A logomarca FIAT está bem destacada no centro da tampa.

A nova Strada terá duas opções de motorização. As versões topo serão equipadas com o motor 1.3 Firefly, capaz de entregar 101 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque, quando abastecido com gasolina, e 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, se abastecido com etanol.

A segunda opção, para as versões de entrada, é o conhecido motor 1.4 Fire EVO, com 85 cv de potência e 12,4 kgfm de torque com gasolina, e 85 cv e 12,5 kfgm com etanol. Ambas com caixa manual de cinco marchas, pois a opção do câmbio automático, do tipo CVT, só chegará em 2021.

A nova Strada cabine dupla será homologada para cinco ocupantes e terá quatro portas. Já o modelo de cabine simples terá pequeno vidro espia na coluna “B”.