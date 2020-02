A Fiat revelou nesta sexta-feira (7) a primeira imagem oficial da nova geração da picape Strada, que deve chegar ao mercado ainda no primeiro semestre, com previsões para abril. A montadora não divulgou detalhes do modelo (preços, motorização, etc), se limitando a uma chamada “Vem aí a Nova Fiat Strada”. Mas a nova Strada terá pela primeira vez versões cabine dupla com quatro portas, o que é inédito no segmento.

Pela imagem, nota-se visual parecido com a picape Toro, embora os sites especializados destacam que a dianteira mescla traços dos hatches Argo e Mobi. Da Toro, a nova Strada deve herdar as lanternas, o formato da cabine e da caçamba alta.

As versões de entrada devem adotar o atual motor 1.4 Fire de até 88 cv. Já as configurações mais caras devem ser equipadas com o motor 1.3 Firefly, de 109 cv / 101 cv e torque máximo de 14,2 kgfm / 13,7 kgfm.

Sobre o câmbio, há informações de que a nova Strada terá versões com transmissão manual e automática de seis velocidades, que já equipam o Argo e o Cronos. Em 2021, a Fiat deve adotar no propulsor 1.3 uma opção de caixa automática, do tipo CVT.