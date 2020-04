O lançamento da nova Fiat Strada 2021, programado para este mês, foi adiado para o segundo semestre por causa do coronavírus. Mas a montadora liberou mais informações e fotos da picape, que terá três versões: Endurance (básica), Freedom (intermediária) e a topo Volcano, que substituirá a Adventure. Agora, a Fiat optou por liberar informações somente da versão Volcano, com cabine dupla e quatro portas. O modelo atual permanece na versão básica, com cabine simples, e será vendido até o fim de 2021.

De série, todas as versões terão controles de tração e estabilidade, além de sistema auxiliar de partida em rampa. As versões com cabine dupla também receberão air bags laterais e têm duas portas USB (uma na frente e uma atrás). No próximo ano, a nova Strada vai receber itens como carregamento de celular sem fio e caçamba com cobertura rígida (como na Toro Ultra). Os preços ainda não oficiais deverão ficar entre R$ 65 mil e R$ 80 mil.

Motorização

A nova Strada terá duas opções de motorização. As versões topo serão equipadas com o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, capaz de entregar até 101 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque, quando abastecido com gasolina, e 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, se abastecido com etanol.

A segunda opção, para as versões de entrada, é o conhecido motor 1.4 Fire EVO, com 85 cv de potência e 12,4 kgfm de torque com gasolina, e 88 cv e 12,5 kfgm com etanol. Ambas com caixa manual de cinco marchas, pois a opção do câmbio automático, do tipo CVT, só chegará em 2021. O modelo equipado com rodas aro 15 e pneus de uso misto faz 0 a 100 km/h em 11,2 segundos e alcança 168,4 km/h, com etanol. Há opção de rodas aro 16.

Design

No visual, a frente lembra o Argo e há semelhanças no capô, para-lamas, grade, faróis e portas dianteiras. Mas, na lateral, lembra muito a picape Toro. O destaque da traseira da Strada 2021 são as novas lanternas com o mesmo desenho da Toro, embora menor. A tampa da caçamba é maior e se estende até o para-choque que está maior. A logomarca FIAT está bem destacada no centro da tampa.

O modelo de cabine dupla tem 4,47 m de comprimento, 3 cm a mais que o atual. A distância entre eixos foi de 2,72 m para 2,74 m (2 cm a mais). A maior expansão ocorreu na largura, que foi de 1,66 m para 1,73 m, ou 7 cm a mais. Já a altura diminuiu 1 cm, para 1,57 m.

Já o painel tem semelhanças com o do Mobi. O velocímetro engloba o display digital que traz computador de bordo e outras informações, como pressão dos pneus. A tela da central multimídia tem 7 polegadas e, acima dela, a picape traz teclas para bloqueio do diferencial, acionamento da luz da caçamba, dos faróis de neblina e desativação do sensor de obstáculos, além do pisca-alerta. As pedaleiras e as teclas do vidros elétricos são do Argo.

A nova Strada 2021 cabine dupla tem capacidade de 650 kg, que sobe para 770 kg na picape de cabine simples. A caçamba acomoda 844 litros no modelo de cabine dupla e 1.350 litros na Strada destinada ao trabalho.