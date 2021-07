A Fiat revelou nesta segunda-feira (26) imagens do interior do Pulse, o novo SUV compacto da montadora que chega em meados de setembro ao mercado brasileiro. Com um interior único dentro da gama Fiat, o Pulse apresenta um novo volante multifuncional esportivo com base achatada e detalhes cromados, que estampa o Logo Script ao centro, além do revestimento em couro com costura aparente.

Nas imagens, destaque também para a central multimídia flutuante de 10,1 polegadas na horizontal, em posição voltada ao motorista, que oferecerá ao consumidor o Fiat Connect Me, a plataforma de serviços conectados da marca italiana já presente na Toro e nos modelos da Jeep.

O Fiat Pulse, que já está sendo produzido sobre a plataforma modular MLA em Betim (MG), também contará com cluster digital de 7” colorido e personalizável, partida remota e ar-condicionado automático digital. Já divulgada, a distância entre-eixos será de 2,53 m, o que é 11 mm maior que a do hatch compacto Argo. Os preços não foram revelados, mas as projeções são de que fiquem entre R$ 80 mil e R$ 110 mil. Em breve, a montadora vai divulgar novos conteúdos.

O Fiat Pulse deve estrear o novo motor 1.0 turboflex, de três cilindros. Com injeção direta e comando variável de válvulas MultiAir (de terceira geração), promete entregar potência de 120 cv e torque de 20 kgfm, com etanol. Nesta versão, o modelo receberá uma caixa automática, de seis marchas, e deverá ter opção de aletas no volante para trocas sequenciais. Trará também a função TC+ de bloqueio de diferencial que também equipa a picape Strada. A versão de entrada deve receber motor 1.3 Fire Fly aspirado de até 109 cv e 14,2 kgfm, acoplado com transmissão manual de cinco marchas ou a inédita automática do tipo CVT.

“De forma inédita na gama Fiat, os acabamentos internos do Pulse que foram desenvolvidos garantem um ambiente moderno e de conforto para os ocupantes. Trouxemos novas tecnologias que ajudam a diferenciar as superfícies, como texturas a laser e tecidos exclusivos, além de pinturas e acabamentos especiais”, afirmou Isabella Vianna, gerente de Cores e Materiais, Mopar, Graphic e Realidade Virtual do Design Center América do Sul.