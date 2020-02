A Fiat divulgou a primeira foto oficial da Nova Strada, que será lançada no início de abril. A revelação das linhas definitivas da picape aconteceu após o vazamento de uma imagem da picape provavelmente durante a gravação de um comercial.

As versões de entrada da picape serão equipadas com o atual motor 1.4 Fire EVO que entrega 99 cv quando abastecido com etanol e 88 cv com gasolina e torque de 12,5 e 12,4 kgfm, respectivamente. Já as configurações mais caras e a Adventure serão equipadas com o motor 1.3 Firefly, de 109/101 cv e torque máximo de 14,2 kgfm / 13,7 kgfm. Ambos com caixa manual de cinco marchas, pois o câmbio automático só chegará em 2021. Os novos motores turbo 1.0 e 1.3 não serão oferecidos na Strada.

A Nova Strada cabine dupla terá capacidade para cinco ocupantes e terá quatro portas. Também será oferecida uma versão com cabine simples. De acordo com o site Autos Segredos, ela terá as seguintes versões: Working, Endurance, Freedom e Volcano. O modelo atual da Strada será vendido até o final de 2021.

A foto oficial deixa clara a aparência com a picape Toro. Destaque para a grade dianteira e para os faróis contornados por luzes diurnas de LEDs com desenho diferenciado. Pela imagem oficial, nota-se também que a Nova Strada herda as lanternas, o formato da cabine e da caçamba alta da picape Toro.