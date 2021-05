A Fiat divulgou nesta segunda-feira (3) o último teaser do seu primeiro SUV compacto nacional (conhecido como Progetto 363, que será revelado nesta terça-feira (4), durante a final do Big Brother Brasil 2021. O teaser mostra um pouco do design do veículo, que deve chegar entre setembro e outubro nas concessionárias da marca.

A imagem está também disponível na plataforma digital https://suv.fiat.com.br/

Construído sobre a plataforma MP1, o novo SUV da Fiat vai utilizar a plataforma do Argo, mas terá um novo design mais robusto que o do hatch. Estimativas do mercado apontam que o preço deve ficar abaixo de R$ 80 mil (versão mais barata) e a mais cara deve ficar próxima de R$ 110 mil. Ele deverá ser o primeiro carro da Stellantis no Brasil a usar o novo motor 1.0 turbo de três cilindros, que será produzido em Betim (MG) e deve ter câmbio automático de seis velocidades com conversor de torque e 1.3 aspirado deverá ter transmissão CVT.

O Novo SUV da Fiat deverá ser equipado com central multimídia Uconnect atualizada, de 8,4” e 10,1”, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e compatibilidade com o sistema Connect Me. Também contará com um sistema de conexão 4G Wi-Fi em parceria com a Tim. Deverá receber o carregador wireless para smartphones, painel de instrumentos digital e sistemas de condução semi-autônoma (embora como opcional).