O Fiat Pulse, o primeiro SUV da marca italiana desenvolvido e produzido no Brasil, a ser lançado no próximo dia 19, será equipado com o motor Turbo 200 Flex, que gera 130 cv de potência máxima abastecido com etanol (125 cv com gasolina). Conforme a montadora, é o motor 1.0 turbo mais potente de sua categoria no Brasil, além de oferecer torque máximo de 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina.

Esses números são possíveis graças a itens como o uso do turbocompressor com wastegate eletrônica, da injeção direta de combustível e do exclusivo sistema MultiAir III, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão. As tecnologias do 1.0 de três cilindros turbo são as mesmas do 1.3 lançado recentemente e que já equipa a Fiat Toro e os Jeep Compass e Commander.

“Outro ponto de destaque do novo Turbo 200 Flex diz respeito à aceleração. A maior potência e torque aliados a uma estrutura robusta, porém leve, arranca o SUV de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, o que representa o menor tempo comparado aos seus principais concorrentes”, destaca a Fiat.

De acordo com a Fiat, aliado ao câmbio automático CVT de sete marchas, o propulsor Turbo 200 Flex entrega também o melhor consumo de combustível entre seus concorrentes com transmissão automática: 12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. A transmissão automática CVT possui três modos de funcionamento: automático, manual e o sport, que oferece mais diversão na condução do Fiat Pulse. O novo câmbio automático foi projetado com um óleo lubrificante for life, ou seja, que não exige troca ao longo de toda a vida útil do veículo. Isso aumenta a durabilidade e reduz o custo de manutenção.

Recentemente, a Fiat divulgou que o Pulse terá painel digital como o da picape Toro e o mesmos comandos da Jeep, que também pertence ao grupo Stellantis. Destaque para o novo volante multifuncional, que traz detalhes cromados e revestimento de couro, além de um botão vermelho Sport, cuja função é deixar a condução do SUV mais divertida.

O painel digital tem sete polegadas com grafismos coloridos e conteúdo personalizável. Já a central multimídia traz uma tela flutuante de 10,1 polegadas e virá com o sistema de concierge Connect Me, que oferece rastreamento e controle do carro por aplicativo, além de internet nativa da Tim, via mensalidade paga à parte