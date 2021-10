A Fiat apresentou por completo o Pulse, o primeiro SUV compacto da montadora desenvolvido e produzido no Brasil, que chega com as credenciais de ser o mais moderno da marca em design, desempenho, segurança, tecnologia e conectividade. Além de estrear a nova plataforma MLA, o novo motor Turbo 200 Flex e o inédito câmbio automático CVT, o Pulse tem preços competitivos que partem de R$ 79.990 e vão até R$ 115.990 (veja abaixo). Não falta munição para concorrer com o Volkswagen Nivus.

Com cinco versões - Drive 1.3 manual, Drive 1.3 AT, Drive Turbo 200 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT-, a pré-venda já começou na rede de concessionários. “O Pulse é um divisor de águas para a Fiat”, disse Herlander Zolar, diretor da marca italiana para a América Latina, ao frisar a importância do novo SUV para a montadora que, nos últimos meses, desenvolveu uma ampla estratégia para o lançamento, como inúmeros teasers, flagras e participação no Big Brother Brasil, inclusive a escolha do nome.

Visual

Com design atraente e moderno, o Fiat Pulse traz dianteira alta e imponente. O para-choque elevado amplia o ângulo de entrada. A ampla grade frontal estampa o logo da marca com a Fiat Flag no canto inferior direito. Os faróis e lanterna são em LED. Destaque para o friso, wide blade, que pode variar conforme a versão - cromado na topo de gama - e une os conjuntos ópticos..

Na lateral, há grandes arcos em torno dos para-lamas, rack longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros.. As rodas de liga leve têm desenho exclusivo nas diferentes versões. Na traseira, as lanternas tridimensionais em LEDs parecem lâminas flutuantes. O Pulse estreia duas cores novas e exclusivas, Azul Amalfi e Cinza Strato, que podem ser combinadas com o teto bicolor, preto ou cinza na Impetus, e preto como item opcional nas demais, com exceção da versão de entrada.

O interior do Pulse é inédito. Os novos bancos são em malharia ou em couro. O novo e exclusivo painel recebe tons prata e cinza. Nas versões mais caras, traz a central multimídia de 10,1 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de cabos. Já nas versões mais simples, a tela é de 8 polegadas. o quadro de instrumentos digital tem 7 polegadas.

Outra novidade é o sistema de serviços conectados Fiat Connect Me. A plataforma permite ao proprietário do novo SUV operar diversas funções de forma remota, seja por meio de um aplicativo de celular, smartwatch ou até usando o inédito assistente do Google (Google Assistant) e da Amazon (Amazon Alexa). Entre as principais, destaque para a possibilidade de ligar e desligar o veículo, travar as portas e acessar informações de manutenção, bem como alertas de condução, chamada de emergência e Wi-fi a bordo.

O Pulse tem 4,10 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,58 m de altura e 2,53 metros de entre-eixo O porta-malas dispõe de 370 litros de capacidade, que podem ser ampliados com o rebatimento do banco traseiro. O SUV tem 18 porta-objetos espalhados pela cabine, que totalizam 25 litros de armazenamento.

Motorização

Em três versões, o Fiat Pulse é equipado com o inédito Turbo 200 Flex, que gera 130 cv de potência máxima abastecido com etanol (125 cv com gasolina). Conforme a montadora, é o motor 1.0 turbo mais potente de sua categoria no Brasil, além de oferecer torque máximo de 20,4 kgfm disponível entre 1.750 rpm e 3.500 rpm anto com etanol quanto com gasolina. As tecnologias do 1.0 de três cilindros turbo são as mesmas do 1.3 lançado recentemente e que já equipa a Fiat Toro e os Jeep Compass e Commander. O SUV faz de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos.

De acordo com a Fiat, aliado ao câmbio automático CVT de sete velocidades, o propulsor Turbo 200 Flex entrega também o melhor consumo de combustível entre seus concorrentes com transmissão automática: 12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. A transmissão automática CVT possui três modos de funcionamento: automático, manual e o sport, que é ativada por um botão vermelho no volante multifuncional. É possível também fazer as trocas no modo manual pelas aletas atrás do volante ou por meio da alavanca de câmbio.

Além do Turbo 200 Flex, o Pulse também recebe o conhecido motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv de potência com etanol a 6.250 rpm e 134 Nm (13,7 kgf.m) a 4.000 rpm, números competitivos oferecidos no mercado e alinhados com o ótimo custo-benefício do conjunto.

SEGURANÇA

O primeiro SUV nacional da Fiat traz vários equipamentos e recursos de segurança, chegando ao mercado com o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS), como os recursos comutação automática dos faróis, aviso de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, controle de estabilidade e tração, indicação de frenagem de emergência, além de quatro airbags

O uso da nova plataforma MLA permitiu ao SUV o máximo de segurança nos testes de impacto. Sua carroceria é composta por 87% de aços de alta e ultra-alta resistência.O Pulse importou da Strada o sistema TC+, que ajusta os parâmetros do controle de tração para otimizar a transferência do torque. O dispositivo deve ser usado em condições de baixa aderência, como pisos escorregadios. Também auxiliam na performance o ABS off-road e os bons ângulos (entrada de 20,5º, saída de 31,4º e transposição de 21,3º). O vão livre do solo é de 22,4 cm na base das portas, caindo para 19,6 cm no para-choque dianteiro.

Preços e versões

Pulse Drive 1.3 Manual (R$ 79.990): ar-condicionado automático e digital, controles eletrônicos de tração e estabilidade, barras longitudinais no teto, central multimídia com tela de 8,4" e Apple Car Play e Android Auto wireless, USB tipo A e tipo C, chave canivete, volante multifuncional, direção elétrica, faróis e lanternas em LED, fixação Isofix, 4 airbags, assistente partida em rampa, piloto automático, rodas de liga leve aro 16", sensor de estacionamento traseiro, TC+ (Traction Control Plus), vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch e antiesmagamento, monitoramento de pressão dos pneus e quadro de instrumentos com tela de 3,5".]

Pulse Drive 1.0 Turbo 200 Flex Automático (R$ 98.990): mesmos equipamentos da versão Drive 1.3 AT, com o diferencial do motor turbo.

Opcionais: Pack Plus II (R$ 6.740) com rodas de liga leve de 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro, banco traseiro rebatível e bipartido (60/40), volante revestido em couro, paddle shifters, Key Less Entry'n Go, partida remota via chave, pintura bicolor.

Pack Connect////Me (R$ 3.150) com Fiat Connect////Me, navegação embarcada e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

Pulse Drive 1.3 Automático (R$ 89.990): adiciona câmbio automático CVT (7 velocidades simuladas), maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores externos na cor da carroceria, console central com apoio de braço, porta-copos, porta-celular e porta-objetos, modo Sport com botão de acionamento no volante.

Opcionais: Pack Plus (R$ 4.300) com câmera de ré, carregador wireless, Key Less Entry'n Go, partida remota via chave, pintura bicolor. Pack Connect////Me (R$ 3.150) com Fiat Connect////Me, navegação embarcada e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

Pulse Drive 1.0 Turbo 200 Flex Automático (R$ 98.990): mesmos equipamentos da versão Drive 1.3 AT, com o diferencial do motor turbo.

Opcionais: Pack Plus II (R$ 6.740) com rodas de liga leve de 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro, banco traseiro rebatível e bipartido (60/40), volante revestido em couro, paddle shifters, Key Less Entry'n Go, partida remota via chave, pintura bicolor.

Pulse Audace 1.0 Turbo 200 Flex Automático (R$ 107.990): adiciona câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, carregador wireless para smartphones por indução, Key Less Entry'n Go, partida Remota via chave, Paddle Shifters, volante com revestimento em couro, banco traseiro rebatível e bi-partido (60/40), frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de pista, comutação automática de farol alto, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e crepuscular e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Opcionais: Pack Design (R$ 5.200) com roda de liga leve de 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro e pintura bicolor;

Pack Connect////Me (R$ 3.650) com Fiat Connect////Me, navegação embarcada e central multimídia com tela de 10,1”.

Pack Connect////Me (R$ 3.150) com Fiat Connect////Me, navegação embarcada e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 Flex Automático (R$ 115.990): todos os itens do Audace mais bancos revestidos em couro, cluster digital de 7 polegadas, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, sistema de navegação GPS embarcado, retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de cortesia, rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, sensor de estacionamento dianteiro, tapetes de carpete, teto bicolor, volante com regularem de altura e profundidade, central multimídia com tela de 10,1".

Opcional: Pack Connect////Me (R$ 2.650) com Fiat Connect////Me.