O Fiat Mobi chega à linha 2022 com novidades, mais completo e conectado. Os preços começam com R$ 43.990 na versão Easy, passam para R$ 51.690 na Like e chegam a R$ 55.490 na configuração Trekking. Desde o seu lançamento, já foram vendidas mais de 250 mil unidades e foi o automóvel mais vendido do Brasil em abril (6.861 emplacamentos e 60,7% de participação em seu segmento, no qual lidera pelo quarto mês consecutivo),

O destaque da linha 2022 fica com o Mobi Trekking, que está com design renovado pelos novos adesivos no capô, logo escurecido da Fiat na dianteira e na traseira e retrovisores externos com luzes indicadoras de direção. Internamente, a versão traz volante multifuncional, console de teto com porta-objetos e espelho auxiliar e, como destaque, a central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com projeção sem fio e pode parear dois smartphones.

Desenvolvida no país, a central oferece também as seguintes funções: navegação via Waze e Google Maps, música (Streaming | MP3), reconhecimento de voz (Siri | Google Voice), leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo; e integração com calendário. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e conta com computador de bordo. Há ainda uma segunda porta USB à disposição dos passageiros. Também passou a contar com quatro alto-falantes e dois tweeters na linha 2022.

O modelo manteve moldura destacada na caixa de rodas e pintura lateral inferior. Continua com s 190 mm de altura livre do solo e o maior ângulo de entrada da categoria, com 24°, permitindo a ele transpor com desenvoltura obstáculos como valetas, lombadas e buracos. Traz barras longitudinais de teto bicolor; calotas escurecidas com desenho exclusivo; retrovisores com pintura “black piano”; maçanetas na cor da carroceria e tecidos exclusivos com costura laranja.

Na linha 2022, a versão Like passou também a dispor do repetidor de seta nos retrovisores externos e manteve a oferta de itens de série, que contemplam ar-condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos dianteiros; travas elétricas nas portas; computador de bordo; adesivo preto na coluna B; molduras nas caixas de roda e suspensão elevada como a Trekking; limpador e desembaçador do vidro traseiro e dois alto-falantes, além da predisposição para rádio. A versão Mobi Easy não teve modificações no modelo 2022.

Outra facilidade do veículo está na entrada e a saída de passageiros pelo grande ângulo de abertura das portas traseiras (75 graus). O acesso é complementado pelo amplo vão de entrada, tanto na frente como atrás. E uma vez acomodado, há diversos espaços para armazenar pequenos objetos, como no console central e nas portas dianteiras, além do console de teto (opcional na Like e de série na Trekking).

Com apenas 907 kg, o Fiat Mobi é um dos carros mais leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na economia de combustível como no desempenho. Ele é equipado com o motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de potência a 6.250 rpm (com etanol), sempre acompanhado com câmbio manual de cinco marchas. Além de silencioso, o propulsor tem selo A no INMETRO.