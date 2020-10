O Fiat Mobi chega à linha 2021 com novidades, com destaque para a nova versão aventureira Trekking, central multimídia mais moderna, novos para-choques dianteiros, pintura lateral inferior e novas calotas para a versão Like e moldura na caixa de rodas. O Fiat Mobi tem preço público sugerido de R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like) e R$ 47.390 (Trekking).

O modelo também passa a contar com a nova identidade da marca na grade frontal, bem como o detalhe do Fiat Flag na mesma peça. As novidades também estão no centro do volante, na chave e no revestimento do câmbio. Tudo isso para se alinhar ao movimento de rebranding da marca Fiat, a exemplo da nova Strada e do Argo.

A configuração topo de gama Trekking incorpora as mudanças da versão Like e investe ainda mais em estilo, esportividade e funcionalidade. Ela traz barras longitudinais de teto; teto bicolor com logo alusivo à versão e adesivo no capô; calotas escurecidas com desenho exclusivo ou rodas de liga leve de 14 polegadas; retrovisores com pintura em preto brilhante; faixas laterais e maçanetas pintadas na cor do veículo; tecidos exclusivos com costura laranja e novo adesivo na tampa traseira e nova identificação da versão.

As versões Like e Trekking trazem maior altura livre do solo entre os eixos, agora em 190 mm, e o maior ângulo de entrada da categoria, com 24º, o que facilita a transposição de valetas, lombadas e buracos de asfalto ruim. Easy, a versão de entrada, permanece com 145 mm. O modelo também facilita a entrada e a saída de passageiros pelo grande ângulo de abertura das portas traseiras (75 graus. Também não faltam lugares para espalhar pequenos objetos não faltam: no console central e nas portas dianteiras, com opções de porta-óculos acima da porta do motorista e até console de teto com espelho (convexo) auxiliar.

Conectado

Com a nova geração da central multimídia, o Mobi passa a oferecer o sistema de infoentretenimento mais moderno da categoria, conforme a Fiat. O UConnect 7” equipa as picapes Toro e Nova Strada.Com uma tela sensível ao toque de sete polegadas, traz recursos como Apple Carplay e Android Auto com projeção sem fio (wireless), e pode parear dois smartphones.

Desenvolvido no país, a central é intuitiva e funcional, melhorando a experiência do usuário com o veículo, através das funções: navegação via Waze e Google Maps; música (Streaming | MP3); reconhecimento de voz (Siri | Google Voice); leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo; e integração com calendário.

A tela é personalizável e exibe controle de todas as funções do veículo. Além disso, tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e conta com computador de bordo. Há ainda uma segunda porta USB à disposição dos passageiros.

A central multimídia é um equipamento opcional nas versões Like e Trekking pelo preço de R$ 2.800. O pacote acrescenta quatro alto-falantes e dois tweeters, além de volante multifuncional. A versão Like tem como opcional o pacote Pack Fit In, que traz ajuste de altura do volante, do cinto de segurança e do banco do motorista, e abertura interna da tampa de combustível.

A configuração Trekking traz exclusivamente outros dois pacotes de opcionais: Style, com rodas de liga leve de 14 polegadas e faróis de neblina; e One, com espelhos retrovisores elétricos com função tilt down, sensor de estacionamento traseiro, ajuste de altura do volante, do cinto de segurança e do banco do motorista, além de abertura interna da tampa de combustível.

Motor

O Fiat Mobi é equipado com o motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de potência a 6.250 rpm (com etanol), acoplado a transmissão manual de cinco marchas.O propulsor tem selo A no INMETRO.

Com apenas 907 kg, o Fiat Mobi é um dos carros mais leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na economia de combustível como no desempenho.