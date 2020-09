A Fiat lançou nesta segunda-feira (28) a série especial da Nova Strada, a Opening Edition, que terá apenas 250 unidades na cor Branco Alaska e itens visuais exclusivos, por R$ 92.290. Mas o colecionador que comprá-la irá ganhar um Welcome Kit contendo uma caixa exclusiva numerada com boné da Nova Strada, squeeze, carteira, duas xícaras, chaveiro e carta nominal, e poderá receber o veículo em casa, se for de sua vontade.

Baseada na versão topo de linha Volcano, que destaca os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), a série limitada da Nova Strada recebeu skidplate grafite na dianteira e barras de teto na mesma cor. Na lateral, traz rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado, estribos laterais, retrovisores em preto brilhante, badges, adesivos e soleiras em vinil alusivos à série especial. A traseira é completada por um engate de reboque e a caçamba traz divisor de carga, com o adesivo Opening Edition ilustrando a tampa.

Internamente, a série limitada traz revestimento do volante em couro tem costura de cor prata, que é o mesmo tom da mostrina, das pedaleiras e da costura da coifa do câmbio. A Nova Strada Opening Edition conta ainda com um badge que indica a numeração do modelo – que vai de 1 a 250 – e tapete de carpete com borda em vinil e pesponto prata.

Equipamentos

O modelo é equipado com motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109 cv de potência a 6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque (etanol), com gasolina são 101 cv a 6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm a 3.500 rpm, acomplado ao câmbio manual de 5 marchas. A Strada Opening Edition pode transportar 844 litros de bagagem na caçamba ou 650 kg.

O modelo ainda conta com controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e E-Locker – Controle de Tração Avançado (TC+), direção com assistência elétrica, volante multifuncional, retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos, bancos em couro/tecido, câmera de ré, sensor de estacionamento, capota marítima, sensor de pressão dos pneus, e santoantonio. Destaque também para a nova central multimídia UConnect 7”, com suporte ao Apple CarPlay e Android Auto sem fio.