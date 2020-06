Líder de vendas entre as furgonetas há 29 anos, o Fiat Fiorino 2021chega à rede de concessionárias da marca com novidades. Disponível na cor branca, o utilitário conta com duas versões: 1.4, por R$ 68.290, e Hard Working, por R$ 77.790, que receberam tapete de vão de carga e alça de segurança para o passageiro. Na configuração 1.4, a linha 2021 conta também com predisposição para rádio. Ambas versões tem capacidade de carga de 650 quilos.

A versão Hard Working chega com banco com regulagem e tecido exclusivo. Para trazer ainda mais comodidade, a versão conta com ar-condicionado, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) e conta-giros.

Traz ainda direção hidráulica, faróis de neblina, porta-luvas iluminado, predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena), travas elétricas, vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista e volante com regulagem de altura.

Completando a lista de equipamentos, as duas versões do modelo já saem de fábrica com alerta de manutenção programada, Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração), ganchos para amarração de carga, hodômetro digital (total e parcial), ABS com EBD, iluminação no compartimento de carga, indicador digital de temperatura da água e do nível de combustível,

Também conta com inibidor de marcha à ré, luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, parede divisória em chapa, quadro de instrumentos com iluminação branca, relógio digital, tomada 12V e volante espumado.

A motorização é composta pelo conhecido 1.4 Fire Evo, que entrega 88 cv a 5.750 rpm e 12,5 kgfm a 3.500 rpm, acoplado ao câmbio manual de 5 marchas.