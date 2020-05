A Fiat anunciou que o Fiat Fiorino passa a contar com mais uma versão, a Ambulância Simples Remoção. O veículo é destinado ao transporte de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e eletivas. O veículo pode ser encontrado a pronta entrega por R$ 99.790 em toda a rede de concessionárias da marca.

Internamente, o Fiorino Ambulância recebeu isolamento térmico e acústico em manta em todo o compartimento de atendimento, revestimentos laterais e teto em ABS (que permite rápida e fácil higienização), além de piso em compensado naval revestido em ABS.

O modelo adaptado é equipado com maca retrátil (1,80m de comprimento), banco do acompanhante com dois postos, suportes para cilindro de oxigênio e soro plasma, armário sobre a cabine com portas corrediças em acrílico confeccionado em ABS, porta-pranchetas, porta-copos e iluminação em LED. Por fora,, a nova versão do Fiorino apresenta sirene eletrônica, sinalizador em LED, sistema de ventilação/exaustão e grafismo ambulância.

O veículo, que tem baixíssimo consumo de combustível com Nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do INMETRO, é equipado com o motor 1.4 EVO Flex, que desenvolve potência de 85 cv a 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv a 5.750 rpm (etanol); e seu torque é de 12,4 kgfm a 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 kgfm a 3.500 rpm (etanol).

Equipamentos

De série, o Fiorino Ambulância traz ar-condicionado, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), conta-giros, direção hidráulica, faróis de neblina, porta-luvas iluminado, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista.

Conta ainda com alerta de manutenção programada, Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração), hodômetro digital (total e parcial), airbag duplo (motorista e passageiro), ABS com EBD, iluminação no compartimento de carga, indicador digital de temperatura da água e do nível de combustível, inibidor de marcha à ré, luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, quadro de instrumentos com iluminação branca, relógio digital, rodas de aço estampado 5.5 x 14" com pneus 175/70 R14, tomada 12V e volante espumado.

Profissionais da saúde

Como forma de reconhecimento aos profissionais da área da Saúde, a Fiat estendeu para o dia 3 de junho uma condição exclusiva para a categoria: três anos de revisão gratuita em modelos zero-quilômetro. O benefício é válido para profissionais da Saúde – tais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas, entre outros – que comprovarem vínculo ativo com Conselho Regional da atividade ou entidade similar. Para conhecer a lista completa de profissionais beneficiados, basta consultar qualquer concessionário da Rede Fiat em todo o Brasil. A condição é válida para compras feitas tanto no varejo quanto em venda direta.

A promoção exclusiva aos profissionais da Saúde se soma a outras condições que a Fiat vem praticando neste momento, como pagamento da primeira parcela do financiamento de novos apenas em janeiro de 2021. O cliente poderá optar pelo pagamento em até 48 vezes, dependendo do valor de entrada no plano.